Мјештани Рамића и Драгочаја најавили протест

Аутор:АТВ редакција
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Због несносних мириса, страха од загађења и година чекања на рјешење у вези са регионалном депонијом у Рамићима, мјештани бањалучких насеља Рамићи и Драгочај најавили су протест за сриједу, 29. јула.
Директор Регионалне депоније "Депот" Ратко Јокић рекао је Срни да потпуно разумије огорченост грађана, наводећи да је добио позив на протест и да ће се радо одазвати да присуствује и да чује захтјеве грађана.
"Ми смо увијек пружене руке да помогнемо у рјешавању било којег проблема. Разумијем грађане Рамића и Драгочаја кад кажу да не могу да трпе непријатан мирис, али исто тако свакодневно радимо на томе да се побољша стање и да регионална депонија што мање утиче на животну средину", навео је Јокић.
Он тврди да на депонији редовно примају и третирају отпад, врше мониторинг ваздуха, земљишта и све је транспарентно.
Јокић додаје да је потребно сјести за сто, разговарати и тражити рјешење, које се не може наћи преко ноћи, јер је то дуг процес.
"Из свих осам локалних заједница има слуха осим Бањалуке", рекао је Јокић, који наводи да треба наћи најбоље рјешење и за грађане и све локалне заједнице које овдје одлажу отпад.
Мјештани Рамића и Драгочаја одржаће протест у сриједу у 14.30 часова на скретању на депонију.
У међувремену, градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић најављује измјештање депоније у Рамићима, што је пројекат вриједан око 30 милиона евра.
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