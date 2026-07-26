Од јесени могуће увођење нове авио-линије за Подгорицу

Аутор:Магдалена Глигић
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Летови за Тиват ове сезоне пуни. Фактор пуњења (load faktor) изузетно је висок - 90%. Велико интересовање за летове према Црној Гори отворило је могућности за нову дестинацију, каже директор бањалучког аеродрома. Валентина Кецман оптимистично најављује нову линију за Подгорицу.
"Лет за Подгорицу је била заправо идеја саме компаније Аир-Монтенегро када смо при пут разговарали о линији за Тиват", рекла је Валентина Кецман, директор бањалучког аеродрома.
Успјех линије за Тиват је био један од предуслова за нову линију за Подгорицу, па је Аеродром уложио додатне напоре како би повећао интерес грађана.
"Из тог разлога се и сам Аеродром иако је то преседан јер аеродроми генерално не закупљују штандове у тржним центрима не продају карте и не раде толику промоцију колико смо се ми потрудили да помогнемо колико је то са наше стране могуће“, рекла је Валентина Кецман, директор бањалучког аеродрома.
Напори су, како кажу, дали резултате. Нова линија се очекује ове јесени, након преговора Бањалучког аеродрома и Аир- Монтенегра, који су тренутно у току. Каже Кецман и да је сваки путник бањалучког аеродрома не само његов путник већ и потенцијални туриста. Сагласни и представници туристичких агеницја. Лет за Подгорицу нестрпљиво чекају.
"Што смо боље повезани повезани авионски са дестинацијама самим тим можемо радити и бољу продају аранжмана ја сам сигурна да би то било јако добро поготово зато што се могу преко Подгорице везати и неки летови за друге европске дестинације", рекла је Вања Савић, директор Туристичке агенције "Унис турс".
Само током јуна са бањалучког аеродром путовало је готово 39.000 људи. Та бројка је доказ да постоји простор за отварање нових авио линија.
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