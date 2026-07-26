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Минић отворио нови објекат Друштвеног дома у Горњим Срђевићима код Српца

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 20:11

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Минић отворио нови објекат Друштвеног дома у Горњим Срђевићима код Српца
Фото: RTRS

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић отворио је свечано заједно са начелником ове општине Млађаном Драгосављевићем нови објекат Друштвеног дома у Горњим Срђевићима.

Друштвени дом у Горњим Срђевићима, укупне површине око 300 метара квадратних, саграђен је средствима Владе Републике Српске и уз подршку општине Србац.

Осим главне сале, објекат садржи просторије за амбуланту и рад мјесног уреда, а поред њега је формиран и спортско-рекреативно-терапијски центар.

Претходно је премијер Српске посјетио вишечлану породицу Шарић у село Кукуљама, гдје је обећана помоћ из Фонда солидарности у износу од 130.000 КМ за реконструкцију куће која је насрадала у невремену прошле године.

(РТРС)

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Тагови :

Република Српска

Саво Минић

предсједник Републике Српске

Србац

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