Минић отворио нови објекат Друштвеног дома у Горњим Срђевићима код Српца

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић отворио је свечано заједно са начелником ове општине Млађаном Драгосављевићем нови објекат Друштвеног дома у Горњим Срђевићима.
Друштвени дом у Горњим Срђевићима, укупне површине око 300 метара квадратних, саграђен је средствима Владе Републике Српске и уз подршку општине Србац.
Осим главне сале, објекат садржи просторије за амбуланту и рад мјесног уреда, а поред њега је формиран и спортско-рекреативно-терапијски центар.
Претходно је премијер Српске посјетио вишечлану породицу Шарић у село Кукуљама, гдје је обећана помоћ из Фонда солидарности у износу од 130.000 КМ за реконструкцију куће која је насрадала у невремену прошле године.
(РТРС)
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