Атлетичари Борца до рекорда на Првенству БиХ

Аутор:Никола Лучић
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Одличан наступ имали су атлетичари Борца на Првенству БиХ за сениоре које је одржано овог викенда у Рогатици.
Кући су донијели осам медаља од тога :
-Ника Попић (400 m)
-Милица Пелемиш (200 m)
-4x100 миx (Росић, Рајлић,Ивичић,Пелемиш) Рекорд БиХ и Републике Српске
-Лука Ивичић (мотка)
-Лука Ивичић (400 препоне)
-штaфета 4x400 миx (Росић,Рајлић,Ивичић,
Попић)
-Кристина Поповић (диск)
-Ника Попић (100 m)
АК Борац је уједно био најуспјешнији клуб из Републике Српске на овом сениорском Првенству.
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