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Атлетичари Борца до рекорда на Првенству БиХ

Аутор:

Никола Лучић
26.07.2026 21:03

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Атлетичари Борца
Фото: Ustupljena fotografija

Одличан наступ имали су атлетичари Борца на Првенству БиХ за сениоре које је одржано овог викенда у Рогатици.

Кући су донијели осам медаља од тога :

Три злата :

-Ника Попић (400 m)

-Милица Пелемиш (200 m)

-4x100 миx (Росић, Рајлић,Ивичић,Пелемиш) Рекорд БиХ и Републике Српске

Три сребра :

-Лука Ивичић (мотка)

-Лука Ивичић (400 препоне)

-штaфета 4x400 миx (Росић,Рајлић,Ивичић,

Попић)

и двије бронзе :

-Кристина Поповић (диск)

-Ника Попић (100 m)

АК Борац је уједно био најуспјешнији клуб из Републике Српске на овом сениорском Првенству.

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Подијели:

Тагови :

Првенство БиХ

атлетика

АК Борац

Република Српска

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