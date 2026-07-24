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ФК Борац стао у одбрану Мисимовића: Све радимо по закону

Аутор:

Теодора Беговић
24.07.2026 19:25

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ФК Борац стао у одбрану Мисимовића: Све радимо по закону
Фото: АТВ

Умјесто честитки дан након велике европске побједе на врата ФК Борац и предсједника бањалучког клуба Звјездана Мисимовића стигли су припадници СИПА-е с намјером да прочешљају пословне књиге.

„Наведене активности проведене су због постојања основа сумње да су почињена кривична дјела „Злоупотреба положаја одговорне особе“ и „Прање новца“ прописане Кривичним законом Републике Српске", наводе из СИПА-е.

Зарад наведених сумњи припадници СИПА-е привремено су одузели пословну документацију и друге предмете.

Из Фудбалског клуба Борац, након што је претрес окончан, јасно поручују да немају шта да крију и да све што раде – раде по слову закону.

У писаном саопштење из Платонове наводе да су поносни на све успјехе који су очигледно некима трн у оку.

"Овим путем желимо да подсјетимо јавност да се наш клуб у протеклих неколико година у више наврата нашао под контролом финансијског пословања од стране надлежних институција и да нису уочене било какве неправилности нити елементи постојања кривичног дјела или било каквог кршења законом донесених прописа. ФК Борац у посљедњих неколико година, својим напретком на свим пољима, постао је многима трн у оку, али ми нећемо одустати да наших циљева – да нам Борац напредује из дана у дан", наводе из ФК Борац.

Пуна подршка дата је и првом човјеку клуба који се нашао на мети СИПА-е.

"Желимо да пружимо пуну подршку нашем предсједнику Звјездану Мисимовићу који је оставио дубок траг у европском фудбалу и који од првог дана свог директорског, а потом и предсједничког мандата одговорно, предано и професионално обавља свој посао", наводе из ФК Борац.

Из Фудбалског клуба Борац још поручују да им је рад транспарентан и да ће увијек, као и до сада, бити отворени за сарадњу са надлежним институцијама које позивају да одговорно и савјесно раде свој посао.

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Тагови :

СИПА

ФК Борац

Звјездан Мисимовић

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