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Огласила се СИПА о акцији ”Борац”: У претресима изузета пословна документација

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Огњен Матавуљ
24.07.2026 12:41

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Градски стадион Бањалука
Фото: АТВ

Агенција за истраге и заштиту БиХ (СИПА) огласила се о акцији ”Борац” у којој су јутрос извршени претреси просторија које користи Звјездан Мисимовић, прослављени фудбалер и предсједник ФК ”Борац”.

”Полицијски службеници СИПА реализовали су оперативну акцију ”Борац“, која је проведена по наредби Основног суда у Бањалуци и под надзором Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци. У склопу акције претресене су пословне и стамбене просторије и покретне ствари, на три локације у Бањалуци и једној у Градишци”, саоптишла је СИПА.

звјездан мисимовиц

Хроника

СИПА претреса Звјездана Мисимовића, предсједника ФК ”Борац”!

Додају да су претреси спроведени због постојања основа сумње да су почињена кривична дјела злоупотреба положаја одговорног лица и прање новца, прописана Кривичним закоником Републике Српске.

”Приликом претреса откривена је и привремоно одузета пословна документација и други предмети који могу послужити као доказ у кривичном поступку. Оперативна акција „Борац“ реализована је у сарадњи са полицијским службеницима МУП-а Републике Српске”, наводи се у саопштењу.

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Тагови :

СИПА

претреси

Звјездан Мисимовић

ФК Борац

истрага

Коментари (2)

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