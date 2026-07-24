Огласила се СИПА о акцији ”Борац”: У претресима изузета пословна документација

Аутор:Огњен Матавуљ
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Агенција за истраге и заштиту БиХ (СИПА) огласила се о акцији ”Борац” у којој су јутрос извршени претреси просторија које користи Звјездан Мисимовић, прослављени фудбалер и предсједник ФК ”Борац”.
”Полицијски службеници СИПА реализовали су оперативну акцију ”Борац“, која је проведена по наредби Основног суда у Бањалуци и под надзором Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци. У склопу акције претресене су пословне и стамбене просторије и покретне ствари, на три локације у Бањалуци и једној у Градишци”, саоптишла је СИПА.
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СИПА претреса Звјездана Мисимовића, предсједника ФК ”Борац”!
Додају да су претреси спроведени због постојања основа сумње да су почињена кривична дјела злоупотреба положаја одговорног лица и прање новца, прописана Кривичним закоником Републике Српске.
”Приликом претреса откривена је и привремоно одузета пословна документација и други предмети који могу послужити као доказ у кривичном поступку. Оперативна акција „Борац“ реализована је у сарадњи са полицијским службеницима МУП-а Републике Српске”, наводи се у саопштењу.
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