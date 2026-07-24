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Додик упутио саучешће породици Сузић

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 13:34

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Милорад Додик
Фото: ATV

Предсједник Милорад Додик упутио је телеграм саучешћа породици преминулог пуковника Бранка Сузића, који је, како је истакао, годинама предано радио на унапређењу положаја слијепих и слабовидих лица, залажући се за њихова права, достојанство и равноправност.

Додик је навео да је са великим жаљењем примио вијест о смрти пуковника Бранка Сузића, носиоца одликовања Републике Српске за војне заслуге и бројних других друштвених признања.

Он је истакао да је његовим одласком Република Српска изгубила човјека који је својим животом, професионалним ангажманом и несебичним радом оставио дубок и трајан траг.

"У овим тешким тренуцима, када је свака ријеч недовољна да ублажи бол због губитка вољене особе, молим вас да примите изразе мог искреног саучешћа и дубоког саосјећања. Нека вам успомена на његов племенити живот, људскост, честитост и д‌јела која је оставио буде утјеха и снага да достојанствено поднесете овај велики губитак", навео је Додик у телеграму саучешћа.

ruza smrt in memoriam

Друштво

Преминуо Бранко Сузић

Почасни предсједник Савеза слијепих Републике Српске Бранко Сузић преминуо је у Лакташима у 70. години.

Биће сахрањен сутра у гробљу у Клашницама у 15.00 часова.

(СРНА)

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Тагови :

Милорад Додик

Преминуо Бранко Сузић

Саучешће

Коментари (3)

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