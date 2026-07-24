Додик упутио саучешће породици Сузић

Аутор:АТВ редакција
Коментари:3
Предсједник Милорад Додик упутио је телеграм саучешћа породици преминулог пуковника Бранка Сузића, који је, како је истакао, годинама предано радио на унапређењу положаја слијепих и слабовидих лица, залажући се за њихова права, достојанство и равноправност.
Додик је навео да је са великим жаљењем примио вијест о смрти пуковника Бранка Сузића, носиоца одликовања Републике Српске за војне заслуге и бројних других друштвених признања.
Он је истакао да је његовим одласком Република Српска изгубила човјека који је својим животом, професионалним ангажманом и несебичним радом оставио дубок и трајан траг.
"У овим тешким тренуцима, када је свака ријеч недовољна да ублажи бол због губитка вољене особе, молим вас да примите изразе мог искреног саучешћа и дубоког саосјећања. Нека вам успомена на његов племенити живот, људскост, честитост и дјела која је оставио буде утјеха и снага да достојанствено поднесете овај велики губитак", навео је Додик у телеграму саучешћа.
Друштво
Преминуо Бранко Сузић
Почасни предсједник Савеза слијепих Републике Српске Бранко Сузић преминуо је у Лакташима у 70. години.
Биће сахрањен сутра у гробљу у Клашницама у 15.00 часова.
(СРНА)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
4 ч16
Република Српска
6 ч0
Република Српска
7 ч50
Република Српска
20 ч0
Најновије
16
14
16
04
15
58
15
47
15
42
Тренутно на програму