Нико није слутио да је у опасности: Нови детаљи о убиству Српкиње у Даласу

Аутор:АТВ редакција
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Смрт Српкиње В. П. (41), чије је тијело пронађено у аутомобилу у Даласу, потресла је и Србију и српску заједницу у Сједињеним Америчким Државама.
Због сумње да ју је убио, ухапшен је њен партнер, док амерички истражитељи настављају да утврђују све околности злочина.
О томе шта би могло да буде кључно за расветљавање случаја, како изгледа истрага у САД, али и какве процедуре очекују породицу, у емисији "Редакција" говорили су пензионисани припадник МУП-а Милоје Ћировић и глумац ејан Јелача, који годинама живи у Америци.
Ћировић је истакао да свака истрага оваквог злочина мора да пружи одговоре на неколико основних питања.
"Код оваквих кривичних дела веома је важно дати одговор на неколико питања - зашто, како и ко. Овде знамо ко је жртва, а према ономе што се могло чути у медијима и информацијама које су се појавиле, највероватније је у питању љубомора.
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Они су претходно били на једној прослави гдје је конзумиран алкохол, али остаје питање да ли је коришћен само алкохол или и неке друге психоактивне супстанце. У сваком случају, дићи руку на жену и починити овакав злочин не може да уради нормалан човјек и човјек који је у стању пуне свијести", рекао је Ћировић.
Он је нагласио да је америчка полиција реаговала веома брзо, али да тек предстоји најважнији дио истраге.
"Тијело је пронађено, партнер је ухапшен и сада је најважније утврдити какве су повреде на телу, у ком делу тела су нанете, којим предметом и да ли је посљедица насиља, а све остало мора да потврди истрага. У наредним данима очекујемо нове информације", рекао је он.
Подсјетимо, Дони Н. Б. (38) из Даласа, како Курир сазнаје, ухапшен је 21. јула због убиства Српкиње Вере Питулић (41) у САД. Тијело несрећне жене, како је Курир писао, пронађено је у уторак у аутомобилу, а полиција је, како сазнајемо, истог дана ставила лисице на руке њеном партнеру, који се сумњичи да јој је нанео тешке повреде због којих је преминула.
Начин на који јој је нанио повреде, као и тачно вријеме смрти још увијек су предмет истраге.
Говорећи о томе како је овај случај одјекнуо у САД-у, Дејан Јелача истакао је да је вијест изазвала велику пажњу у Тексасу, али да је због активне истраге мало званичних информација доступно јавности.
"Сигурно је да је ово једна од главних тема у медијима у савезној држави Тексас. Није вијест на федералном нивоу, али јесте веома заступљена у локалним медијима. Међутим, извештавање је прилично штуро управо зато што је истрага у току и нема много детаља. Постоји много различитих прича и контроверзи о томе када је посљедњи пут виђена и шта се тачно догодило, али све то треба узети са резервом док истрага не буде завршена", рекао је Јелача, преноси Курир.
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