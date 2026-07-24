Logo

Нико није слутио да је у опасности: Нови детаљи о убиству Српкиње у Даласу

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 14:32

Коментари:

0
Вера Питулић Српкиња која је убијена у Даласу.
Фото: Facebook

Смрт Српкиње В. П. (41), чије је тијело пронађено у аутомобилу у Даласу, потресла је и Србију и српску заједницу у Сједињеним Америчким Државама.

Због сумње да ју је убио, ухапшен је њен партнер, док амерички истражитељи настављају да утврђују све околности злочина.

О томе шта би могло да буде кључно за расветљавање случаја, како изгледа истрага у САД, али и какве процедуре очекују породицу, у емисији "Редакција" говорили су пензионисани припадник МУП-а Милоје Ћировић и глумац ејан Јелача, који годинама живи у Америци.

Ћировић је истакао да свака истрага оваквог злочина мора да пружи одговоре на неколико основних питања.

"Код оваквих кривичних дела веома је важно дати одговор на неколико питања - зашто, како и ко. Овде знамо ко је жртва, а према ономе што се могло чути у медијима и информацијама које су се појавиле, највероватније је у питању љубомора.

ilu-bazen-skakanje-sjeca-28082025

Србија

Докторка упозорила на највеће опасности на купалиштима: Може бити кобно

Они су претходно били на једној прослави гдје је конзумиран алкохол, али остаје питање да ли је коришћен само алкохол или и неке друге психоактивне супстанце. У сваком случају, дићи руку на жену и починити овакав злочин не може да уради нормалан човјек и човјек који је у стању пуне свијести", рекао је Ћировић.

Он је нагласио да је америчка полиција реаговала веома брзо, али да тек предстоји најважнији дио истраге.

"Тијело је пронађено, партнер је ухапшен и сада је најважније утврдити какве су повреде на телу, у ком делу тела су нанете, којим предметом и да ли је посљедица насиља, а све остало мора да потврди истрага. У наредним данима очекујемо нове информације", рекао је он.

Подсјетимо, Дони Н. Б. (38) из Даласа, како Курир сазнаје, ухапшен је 21. јула због убиства Српкиње Вере Питулић (41) у САД. Тијело несрећне жене, како је Курир писао, пронађено је у уторак у аутомобилу, а полиција је, како сазнајемо, истог дана ставила лисице на руке њеном партнеру, који се сумњичи да јој је нанео тешке повреде због којих је преминула.

Начин на који јој је нанио повреде, као и тачно вријеме смрти још увијек су предмет истраге.

Нико није слутио да је опасност близу

Говорећи о томе како је овај случај од‌јекнуо у САД-у, Дејан Јелача истакао је да је вијест изазвала велику пажњу у Тексасу, али да је због активне истраге мало званичних информација доступно јавности.

"Сигурно је да је ово једна од главних тема у медијима у савезној држави Тексас. Није вијест на федералном нивоу, али јесте веома заступљена у локалним медијима. Међутим, извештавање је прилично штуро управо зато што је истрага у току и нема много детаља. Постоји много различитих прича и контроверзи о томе када је посљедњи пут виђена и шта се тачно догодило, али све то треба узети са резервом док истрага не буде завршена", рекао је Јелача, преноси Курир.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

убијена Вера Питулић

Убиство

убијена Српкиња у Даласу

Далас

истрага

Коментари (0)

Прочитајте више

Bazen skakanje djeca

Србија

Докторка упозорила на највеће опасности на купалиштима: Може бити кобно

1 ч

0
Ратко Младић

Република Српска

Више од два мјесеца без одговора о одбијању пуштања Младића на лијечење

1 ч

0
Министар спољних послова Русије Сергеј Лавров разговара са предсједницом Међународног комитета Црвеног крста Мирјаном Спољарић Егеr у вили Зинаиде Морозове у Москви, у сриједу, 1. јула 2026. године.

Свијет

Лавров: ШОС ће додијелити статус партнера за 17 земаља

2 ч

0
ТикТок опет под лупом: Налози малољетника нису адекватно заштићени

Наука и технологија

ТикТок опет под лупом: Налози малољетника нису адекватно заштићени

2 ч

0

Више из рубрике

Министар спољних послова Русије Сергеј Лавров разговара са предсједницом Међународног комитета Црвеног крста Мирјаном Спољарић Егеr у вили Зинаиде Морозове у Москви, у сриједу, 1. јула 2026. године.

Свијет

Лавров: ШОС ће додијелити статус партнера за 17 земаља

2 ч

0
Prvi kruzer prošao Ormuskim moreuzom

Свијет

Драма на Дунаву: Луксузни крузер ударио у зид код бране, има повријеђених

3 ч

0
Кобасице припрема храна пржење

Свијет

Појео кобасицу и умро у највећим мукама: Грешка љекара или подмукли убод из шуме?

5 ч

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп улази у авион Ер Форс Уан, у петак, 15. маја 2026. године, на Међународном аеродрому Пекинг Капитал у Пекингу.

Свијет

Трамп увео нове царине, ево кога погађају

6 ч

0

  • Најновије

16

14

Минић: Све има смисла ако је због дјеце и њихове будућности

16

04

Ирански генерал шокирао тврдњом о оружју које је САД користила у рату!

15

58

ТикТоку пријети велика казна ЕУ

15

47

Јак вјетар отежавао гашење: Пожар у селу Хум под контролом, објекти нису угрожени

15

42

Фоча добија Трг породице и ново шеталиште уз Дрину

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима