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ТикТок опет под лупом: Налози малољетника нису адекватно заштићени

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 14:03

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ТикТок опет под лупом: Налози малољетника нису адекватно заштићени
Фото: Cottonbro studio/Pexels

На популарној платформи ТикТок, бројни корисници, а нарочито ротиељи малољетника могли би да се суоче са промјенама. Еворпска комисија је утврдила да ТикТок не пружа адекватну заштиту налога малољетника.

То може резултирати казном до шест одсто годишњег прихода компаније.

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Према наводима Комисије, тренутна подешавања приватности излажу младе кориснике ризику од нежељених контаката, сајбер насиља и злоупотребе садржаја. Проблем је што малољетници могу да поставе своје налоге као јавне, чиме њихов садржај постаје доступан свима, укључујући и особе без Тикток налога.

Посебно је забрињавајуће што се јавне објаве тинејџера старијих од 16 година могу препоручивати другим корисницима, што повећава њихову видљивост. Овај ниво изложености може довести до контаката са непознатим особама и других облика непримјереног понашања.

Комисија упозорава и на дугорочне посљедице, јер садржај који малољетници објаве остаје трајно на интернету. Чак ни приватни налози нису потпуно сигурни, јер се профили могу пронаћи преко листа пратилаца, а профилне фотографије су видљиве широком кругу људи.

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Брисел очекује да Тикток промијени подешавања тако да садржај малољетника буде видљив само одабраним корисницима и да се исти не препоручује кроз алгоритамски систем. Иако су ово прелиминарни налази, Тикток ће имати прилику да одговори на оптужбе.

Уколико се утврди кршење Закона о дигиталним услугама, компанија би могла да се суочи са значајном финансијском казном.

(Танјуг)

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Тагови :

ТикТок

друштвене мреже

малољетници

Европска комисија

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