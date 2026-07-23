Аутор:АТВ редакција
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Гугл мора да плати казну од 890 милиона евра. Ову казну изрекла је Европска унија због кршења закона о онлајн конкуренцији.
Европска комисија саопштила је да је Гугл прекршио Закон о дигиталним тржиштима дајући приоритет властитим услугама попут Гугл Плеја и хотелских понуда у резултатима претраге у односу на услуге својих конкурената.
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Гугл је кажњен са 460 милиона евра због кршења правила везаног за претраживање и 430 милиона евра због кршења правила везаног за трговину апликација.
Комисија је наредила Гуглу да се према услугама трећих страна које се појављују у резултатима претраге односи на праведан и недискриминирајући начин и да дозволи програмерима апликација да дају понуде изван Гуглове трговине апликација.
Напоменули су да је Гугл већ почео тестирати промјене у начину на који приказује резултате претраге које укључују властите услуге попут куповине и летова. Рекли су да те промјене представљају значајан напредак ка усклађености.
Потрошачи ће бити директни корисници одлуке ЕУ. Резултати истраживања ће бити другачији у Европи, мораће прилагодити своје претраживаче у будућности", рекли су из Брисела.
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Предсједник Гугла за глобална питања Кент Валкер, осудио је казну као деградацију производа коју је потакнула мала група себичних подносилаца жалби, што ће негативно утицати на европска подузећа и потрошаче, преноси Кликс.
Рекао је да Закон ЕУ о дигиталним тржиштима присиљава Гугл да укине функције претраживања у стварном времену које Европљани воле - попут тренутног одређивања цијена и директне доступности хотела, летова и ресторана - и да укине сигурносне заштите на Гугл Плеј.
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