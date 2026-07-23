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Дарко Лазић се "обрадио" у Фотошопу, људи се смију

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 11:50

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Дарко Лазић, пјевач
Фото: Instagram

Дарко Лазић недавно је направио скандал када се сликао са Албанком показујући симбол двоглавог орла, а сада је поново имао испад на друштвеним мрежама.

Наиме, фолкер је на Инстаграму објавио фотографију са једног наступа, на којој изгледа непрепознатљиво.

Он је у Фотошопу до те мјере обрадио свој бицепс, да је заличио на Арнолда Шварценегера.

Сви који га знају, знају да Лазић нема толико јаке и изражене мишиће, па је многима овај његов испад био смијешан.

Коментари испод објаве низали су се муњевитом брзином, а фанови нису крили шок и чуђење:

"Терминатор!", "Добар, Даре, за кратко вријеме се развио..." ,"Хејтери би рекли да је АИ", "Џабе се буџиш, нисмо заборавили слику с Албанком", гласили су само неки од коментара запрепашћених пратилаца.

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Подсјетимо, Дарко Лазић нашао се у центру скандала након што се на друштвеним мрежама појавила фотографија са Албанком гдје су многи протумачили да су направили симбол двоглавог орла. Дарко је објаснио да је случајно дошло до такве ситуације, те да није ни знао шта тај симбол значи већ је само пружио руку како би се поздравио са дјевојком која га је замолила за фотографију.

"Нећу пуно да причам о томе, једна мала глупост која се десила спонтано, случајно...ја сам се сликао са дјевојком као са свима, дјевојка је пружила руку испало је као да сам ставио, не знам ни шта значи тај симбол, ништа намјерно. Извињавам се људима ако сам неког увредио, нисам намјерно, не замерам ником.

"Дјевојку не познајем, хтјела је да се слика, када је устала пружио сам јој руку... Не бих пуно да коментаришем, нисам ништа зло мислио. Спонтано је испало, не бих никога да увриједим разумите ме молим вас", рекао је он.

(Телеграф)

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Тагови :

Дарко Лазић

Пјевач

Фотошоп

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