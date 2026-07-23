Одржана сједница Владе Српске: Познато какве су одлуке донесене

Аутор:АТВ редакција
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Влада Републике Српске донијела је данас Уредбу о измјенама Уредбе о категоријама и звањима државних службеника и Уредбу о измјенама Уредбе о радним мјестима намјештеника, Уредбу о измјенама Уредбе о категоријама и Уредбу о измјенама Уредбе о категоријама, звањима и условима за обављање послова службеника у јединицама локалне самоуправе.
Уредбе су донесене на 20. сједници Владе, ради усклађивања са измјенама и допунама Закона о државним службеницима који је ступио на снагу 4. јула 2026. године.
Законом је извршено усклађивање са одредбама Закона о раду, у дијелу који се односи на трајање приправничког стажа. Тим измјенама трајање приправничког стажа за лица са стеченим средњим образовањем скраћено је са шест мјесеци на три мјесеца, а за лица са високим образовањем са једне године на шест мјесеци.
Влада Републике Српске донијела је Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о одређивању приоритетних пројеката који ће бити финансирани из буџетских средстава у оквиру Програма јавних инвестиција Републике Српске у 2026. години са расподјелом средстава, а којом је обухваћено 12 пројеката укупне вриједности 17 милиона КМ.
У одлуци су наведени нови пројекти који ће бити реализовани на подручју општина Котор Варош, Рибник, Бијељина, Братунац, Осмаци, Соколац, Ново Горажде, Хан Пијесак, Калиновик и Чајниче.
Из средстава намијењених за инвестиције, у складу са оперативним средствима, биће подржана и рехабилитација пута Источни Мостар – Невесиње у дужини од 2,5 km.
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Наведени путни правац од стратешког је значаја за Општину Источни Мостар, која је као носилац овог пројекта већ израдила пројектну документацију.
Међу пројектима од општег значаја који су обухваћени данашњом одлуком је најзначајнија прва фаза израде Социјалне карте у Републици Српској.
Влада Српске донијела је и Уредбу о измјени и допуни Уредбе о накнадама за постављање натписа у заштитном појасу јавних путева, којом се додатно смањују накнаде за комерцијално-тржишне и комерцијално-информативне свијетлеће натписе.
Уредбом је предвиђено смањење ових накнада за 15%, као и њихово утврђивање у зависности од интензитета саобраћаја, израженог кроз просјечни годишњи дневни саобраћај (ПГДС). На овај начин висина накнаде биће прилагођена интензитету саобраћаја на конкретном путу, чиме се обезбјеђује реалнија основа за њен обрачун. Наведене накнаде односе се на постављање натписа у заштитном појасу јавних путева, осим локалних путева и улица у насељу. Накнаде ће бити ниже на путевима са мањим интензитетом саобраћаја, док ће се на путевима са већим интензитетом саобраћаја обрачунавати увећани износ.
Република Српска
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Влада Републике Српске усвојила је Информацију о организацији манифестације „61. Кочићев збор“, која ће бити одржана од 27. до 30. августа 2026. године. Програм једне од најзначајнијих књижевних и културних манифестација у Републици Српској биће реализован на више локација у Бањој Луци, Београду, Стричићима, Јелићки и Гомионици.
Свечано отварање манифестације биће одржано 27. августа у Народној и универзитетској библиотеци Републике Српске, док ће у Народном позоришту Републике Српске бити одржана свечана академија, на којој ће бити додијељене Кочићева награда и награда "Змијањче". Централни дио програма биће одржан у Стричићима, уз богат културно-умјетнички програм, бесједу добитника Кочићеве награде, надметања у традиционалним народним вјештинама и спортовима и традиционалну бодљавину бикова.
За реализацију манифестације планирана су средства у укупном износу од 416.093 КМ, која ће бити обезбијеђена у оквиру буџета надлежних министарстава за 2026. годину.
На данашњој сједници, Влада је донијела Одлуку којом се даје сагласност Јавном предузећу "Противградна превентива Републике Српске" а.д Градишка, да изврши постављање аутоматске противградне станице (АПГС) на подручју града Прњавор.
У оквиру Пројекта „Успостављање техничког метеоролошког сервиса и модернизација система противградне заштите Републике Српске“, предвиђена је изградња мреже АПГС на цијелој територији Републике Српске
Уважавајући да су послови прогивградне заштите, послови од општег интереса за Републику Српску, те да је и сам Пројекат од изузетног значаја не само за прогивградну заштиту републике Српске, него и за Хидрометеоролошки завод Републике Српске, Цивилну заштиту Републике Српске, пољопривреду, водопривреду електропривреду и низ других субјеката у Републици Српској,у смислу брже и ефикасније размјене података Значајних за рад свих ових субјеката, а посебно у дијелу који се односи на надолазеће климатске промјене и ефикаснију заштиту и спасавање људи и материјалних добара од природних и других катастрофа, Влада Републике Српске је донијела поменуту одлуку.
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Влада Републике Српске донијела је и Одлуку о одобравању средстава у износу од 46.348 КМ ЈУ Пољопривредна и медицинска школа Бијељина за унапређење експериментално-едукативних и развојних центара у пољопривреди.
Средства су намијењена за набавку беспилотне летјелице - дрона са пратећом опремом и паметног пластеника са системом за управљање микроклимом. Набавком савремене опреме биће унапријеђени технички капацитети школе и услови за практичну наставу на школској економији, те омогућено ученицима да стичу знања и вјештине у примјени савремених технологија у пољопривредној производњи.
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