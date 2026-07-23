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Минић уручио кључеве нових возила припадницима МУП-а

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 13:40

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Предсједник Владе Саво Минић са припадницима МУП-а РС
Фото: Срна

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић данас је припадницима Специјалне антитерористичке јединице и Жандармерије МУП-а уручио кључеве 20 теренских путничких возила.

Ријеч је о теренским путничким возилима марке тојота "хилукс", 14 теренских возила фолксваген "амарок" и шест комбија форд "транзит", вриједности 4.610.904 КМ.

Оваква возила су кључна подршка припадницима елитних јединица у њиховом раду, јер омогућавају мобилност и на неприступачним теренима, транспорт тактичке опреме и издржљивост.

Ту је и 40 возила шкода "октавија" које су намјењене полицији на терену чија је вриједност 2.415.840 КМ.

У складу са закључком Владе Републике Српске спроведени су поступци и закључени уговори о испоруци око 500 моторних возила разних намјена за потребе обављања редовних послова и радних задатака МУП-а Српске, у укупној вриједности од 30.000.000 КМ.

Ова возила се испоручују у континуитету.

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Тагови :

Саво Минић

Жељко Будимир

МУП Републике Српске

Република Српска

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