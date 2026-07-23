Минић уручио кључеве нових возила припадницима МУП-а

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић данас је припадницима Специјалне антитерористичке јединице и Жандармерије МУП-а уручио кључеве 20 теренских путничких возила.
Ријеч је о теренским путничким возилима марке тојота "хилукс", 14 теренских возила фолксваген "амарок" и шест комбија форд "транзит", вриједности 4.610.904 КМ.
Оваква возила су кључна подршка припадницима елитних јединица у њиховом раду, јер омогућавају мобилност и на неприступачним теренима, транспорт тактичке опреме и издржљивост.
Ту је и 40 возила шкода "октавија" које су намјењене полицији на терену чија је вриједност 2.415.840 КМ.
У складу са закључком Владе Републике Српске спроведени су поступци и закључени уговори о испоруци око 500 моторних возила разних намјена за потребе обављања редовних послова и радних задатака МУП-а Српске, у укупној вриједности од 30.000.000 КМ.
Ова возила се испоручују у континуитету.
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