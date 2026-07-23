Додик: Позивам све Србе да дођу 4. августа у Мркоњић Град

Аутор:АТВ редакција
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Обиљежавање Дана сјећања на све страдале и прогнане Србе у оружаној акцији "Олуја" и хрватског погрома над Србима из Републике Српске Крајине 1995. године биће одржано 4. августа у Мркоњић Граду са почетком у 20 часова.
Предсједник Организационог одбора за обиљежавање Дана сјећања Милорад Додик навео је да је то републичка манифестација коју организују владе Републике Српске и Србије.
Додик је позивао све људе да дођу у Мркоњић Град гдје ће бити цијело руководство српске, предсједник Србије Александар Вучић са својим тимом, Његова светост патријарх српски Порфирије.
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"Окупљање значи да памтимо и да желимо да пренесемо генерацијама које долазе истину о погрому и етничком чишћењу Срба из Републике Српске Крајине и западно крајишких општина наводећи да је и Мркоњић Град у том тренутку био очишћен од Срба", рекао је Додик.
Позвао је све локалне заједнице да организују превоз на ову манифестацију
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Подсјећамо, Влада Републике Српске прогласила је 4. август Даном жалости у Републици Српској.
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