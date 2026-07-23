Logo

Додик: Позивам све Србе да дођу 4. августа у Мркоњић Град

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 12:51

Коментари:

1
Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Фото: АТВ

Обиљежавање Дана сјећања на све страдале и прогнане Србе у оружаној акцији "Олуја" и хрватског погрома над Србима из Републике Српске Крајине 1995. године биће одржано 4. августа у Мркоњић Граду са почетком у 20 часова.

Предсједник Организационог одбора за обиљежавање Дана сјећања Милорад Додик навео је да је то републичка манифестација коју организују владе Републике Српске и Србије.

Додик је позивао све људе да дођу у Мркоњић Град гд‌је ће бити цијело руководство српске, предсједник Србије Александар Вучић са својим тимом, Његова светост патријарх српски Порфирије.

Сједница Владе Републике Српске

Република Српска

Одржана сједница Владе Српске: Познато какве су одлуке донесене

"Окупљање значи да памтимо и да желимо да пренесемо генерацијама које долазе истину о погрому и етничком чишћењу Срба из Републике Српске Крајине и западно крајишких општина наводећи да је и Мркоњић Град у том тренутку био очишћен од Срба", рекао је Додик.

Позвао је све локалне заједнице да организују превоз на ову манифестацију

Цвијановић-Гинкел

Република Српска

Цвијановић са Гинкелом о даљем унапређењу свих видова сарадње са САД

Подсјећамо, Влада Републике Српске прогласила је 4. август Даном жалости у Републици Српској.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Дан сјећања

Олуја

Мркоњић Град

Прогон Срба

Коментари (1)

Више из рубрике

Одржана 20. сједница Владе Републике Српске

Република Српска

Одржана сједница Владе Српске: Познато какве су одлуке донесене

1 ч

0
У Палати Републике у Бањалуци у току је сједница Организационог одбора за обиљежавање Дана сјећања на све страдале и прогнане Србе у оружаној акцији "Олуја" и хрватског погрома над Србима из Републике Српске Крајине 1995. године

Република Српска

У Палати Републике сједница Организационог одбора о обиљежавању Дана сјећања

1 ч

0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић са отправником послова Амбасаде Сједињених Америчких Држава у БиХ Џоном Гинкелом.

Република Српска

Цвијановић са Гинкелом о даљем унапређењу свих видова сарадње са САД

1 ч

1
Влада Републике Српске

Република Српска

Данас сједница Владе Српске: Пред министрима 69 тачака

3 ч

4

  • Најновије

13

40

Минић уручио кључеве нових возила припадницима МУП-а

13

39

Срушио се војни хеликоптер у Чешкој

13

36

Додик: Имовина укњижена на Српску и нико не може да је раскњижи

13

32

Посљедња жеља Оливере Катарине слама срца: Ово је тражила од сина

13

18

Ирачани пали на подручју Груда због шверца Турака

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима