Комплетиран лајнап Freshwave фестивала

Аутор:АТВ редакција
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Овогодишње издање Freshwave фестивала званично је комплетирало свој извођачки програм додавањем два велика имена свјетске електронске сцене, а списку учесника придружују се њемачки лајв извођач Recondite и утицајни ДЈ и продуцент Patrice Bäumel.
Објавом ових имена заокружен је импресиван и жанровски разноврстан списак извођача који ће ове године наступити на тврђави Кастел, чиме је потврђен један од најјачих фестивалских лајнапова у региону.
Њемачки умјетник Recondite у Бањалуку доноси свој аутентични, педантно осмишљени лајв наступ по којем је препознатљив широм планете. Током протекле деценије изградио је јединствен звучни потпис у којем се преплићу мелодични тонови, суптилни елементи и специфична амбијентална атмосфера, а познат је по издањима за утицајне етикете као што су Innervisions, Ghostly i сопствени Plangent Records. Његови наступи уживо важе за емоционална музичка путовања која се не планирају унапријед, већ се директно прилагођавају енергији и реакцији публике.
С друге стране, Patrice Bäumel, једно од најцјењенијих имена амстердамске клупске сцене, препознатљив је по инфективној енергији и звуку. Његова издања за престижне издавачке куће попут Афтерлифе, Компакт и Гет Пхyсицал редовно се налазе у сетовима водећих свјетских извођача, а његов наступ на Кастелу гарантује врхунску клупску атмосферу под отвореним небом.
Завршетком селекције извођача познат је и пун састав овогодишњег програма који доноси спој врхунских свјетских електронских имена, регионалних концертних атракција и јаке локалне подршке. Поред најновијих појачања, на главним бинама публику очекују наступи интернационалних звијезда као што су Цоеус, Денис Султа, Фиона Крафт, Сам Паганини и Sébastien Léger.
Љубитељи тврђег електронског звука и регионалне клупске сцене слушаће Менеа, Младена Томића, Небс Јацка и Синишу Тамамовића, док је живи звук резервисан за изузетно јак регионални лајнап који чине Буч Кесиди, Елементал, Грше, Лет 3, Војко В, З++ и Зостер.
Богат фестивалски програм употпуниће и бројна домаћа и регионална имена, међу којима су Цоа, Де Функ, Доел, Фрателло, Хотото, Ice Axe, Иван З, Ladjarsky, Јан Фрост, Лука Цикић, Мацхадо, Мекху, Миленси, Milhøuse, Нааб, Нигел, Ред Нине, Rikaya, С.А.Б.Р.И, Стефан Иванковић, Тара Блуу, Vahicabi и Вук Вукосављевић.
Све информације о улазницама, фестивалским бинама, пратећим садржајима и тачним сатницама наступа доступне су на званичној интернет страници Freshwave фестивала, као и на њиховим службеним каналима на друштвеним мрежама.
У продаји су и различити пакети улазница за овогодишњи спектакл на тврђави Кастел, а карте се могу купити на сајту купикарту.ба
Цијена регуларне фестивалске улазнице износи 75 КМ, ВИП фестивалска улазница кошта 120 КМ, док је цијена за Он Стаге фестивалску улазницу 200 КМ. Организатори су припремили и погодности за групе кроз "3+1" акцију, па тако трошкове улазница за четворо људи покрива пакет 3+1 Регулар по цијени од 225 КМ, 3+1 ВИП по цијени од 360 КМ, те 3+1 Он Стаге пакет који износи 600 КМ.
Све информације о улазницама, пратећим садржајима и тачним сатницама наступа доступне су на званичној интернет страници Freshwave фестивала, као и на њиховим службеним каналима на друштвеним мрежама.
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