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Студенти посветили пјесму преминулом полицајцу Немањи Алемпићу

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 15:12

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Немања Алемпић, полицајац из Бијељине погинуо у саобраћајној несрећи
Фото: Приватна архива

Данас, 23. јула, на дан када би прославио свој рођендан, студенти и професори Правног факултета Универзитета „Привредна академија“ у Брчком посјетили су породицу Немање Алемпића и положили цвијеће на његов гроб.

На тај начин исказали су дубоко поштовање, захвалност и трајно сјећање на млади живот који је оставио неизбрисив траг међу свима који су га познавали.

У знак сјећања на свог драгог колегу, студенти су посветили пјесму коју данас објављујемо у цијелости. Нека ови стихови буду израз љубави, поштовања и вјечне успомене на младог човјека који ће заувијек остати неизоставан дио наше академске заједнице.

Немањи у спомен

Данас бисмо ти, друже, рођендан пожељели,

уз чврст стисак руке и осмијех што смо дијелили.

Али умјесто тога, док тишина тихо пише,

остају нам успомене које вријеме не брише.

Част је била с тобом студентске дане ткати,

и кроз исту младост заједнички корак дати.

Захвалност у нама за те дане вјечно живи,

и осмијех твој у срцу никада не сиви.

Дио генерације наше заувијек остајеш,

у причама и срцу никад не престајеш.

Срећан ти рођендан, драги пријатељу наш,

почивај у миру, док спокојем сјаш.

(РТВ Пулс)

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Тагови :

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студенти

Брчко

Пјесма Немањи Алемпићу

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