Студенти посветили пјесму преминулом полицајцу Немањи Алемпићу

Аутор:АТВ редакција
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Данас, 23. јула, на дан када би прославио свој рођендан, студенти и професори Правног факултета Универзитета „Привредна академија“ у Брчком посјетили су породицу Немање Алемпића и положили цвијеће на његов гроб.
На тај начин исказали су дубоко поштовање, захвалност и трајно сјећање на млади живот који је оставио неизбрисив траг међу свима који су га познавали.
У знак сјећања на свог драгог колегу, студенти су посветили пјесму коју данас објављујемо у цијелости. Нека ови стихови буду израз љубави, поштовања и вјечне успомене на младог човјека који ће заувијек остати неизоставан дио наше академске заједнице.
Данас бисмо ти, друже, рођендан пожељели,
уз чврст стисак руке и осмијех што смо дијелили.
Али умјесто тога, док тишина тихо пише,
остају нам успомене које вријеме не брише.
Част је била с тобом студентске дане ткати,
и кроз исту младост заједнички корак дати.
Захвалност у нама за те дане вјечно живи,
и осмијех твој у срцу никада не сиви.
Дио генерације наше заувијек остајеш,
у причама и срцу никад не престајеш.
Срећан ти рођендан, драги пријатељу наш,
почивај у миру, док спокојем сјаш.
(РТВ Пулс)
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