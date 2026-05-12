Будимир се емотивном поруком опростио од Немање Алемпића

Аутор:

АТВ
12.05.2026 13:15

Страдали полицајац Немања Алемпић
Фото: Prinrscreen/Facebook/MUP RS

Трагични, прерани одлазак нашег младог Немање Алемпића једнако нас је потресао, јер се ради о младом човјеку, који је био на почетку своје професионалне каријере, поручио је министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир.

Како је рекао, Министарство унутрашњих послова је у само два дана притрпjело два велика људска губитка.

Он је истакао да посебно боли чињеница да је Немања тек засновао своју породицу.

"Био је млад човјек, на прагу каријере, али његова посвећеност, професионализам и колегијалност остаће неизбрисиви у нашем сјећању.

Остајемо уз породицу у овим тешким тренуцима", поручио је Будимир, те додао да изјављује саучешће и дубоку захвалност породици за његову службу.

Посљедњи испраћај Немање Алемпића је данас у 14 часова на Новом градском гробљу Хасе-Бријесница у Бијељини.

Тагови :

Жељко Будимир

Немања Алемпић

Саобраћајна несрећа

МУП Републике Српске

