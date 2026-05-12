Тинејџер из Ниша усмртио старца на пјешачком: Могао би на дужу робију

Аутор:АТВ
Коментари:0
Нишком средњошколцу В. С. (18) пријети казна затвора од максималних 15 година јер је 19. новембра прошле године изазвао саобраћајну несрећу у којој је погинуо седамдесетогодишњак а затим побјегао.
Више јавно тужилаштво у Нишу против њега је подигло оптужницу због кривичних дјела тешко дјело против безбједности јавног саобраћаја и непружање помоћи лицу повријеђеном у саобраћајној незгоде.
Како је након несреће саопштила нишка Полицијска управа, В. С, је у Сомборском Булевару возилом "ауди" на пјешачком прелазу ударио седамдесетогодишњег мушкарца а затим се удаљио.
Седамдесетогодишњак је подлегао повредама на лицу мјеста.
Суђење тинејџеру настављено је саслушањем свједока несреће који су потврдили да су видјели како је пјешак настрадао али не и возача који га је ударио.
"Видео сам како је нешто полетјело а затим пало са тог возила. Тек када сам стао схватио сам да је то тијело човјека. Један пролазник ми је казао да он зове Хитну помоћ па сам ја позвао полицију", посвједочио је Владислав Вељковић.
Додао је да није уочио марку возила јер се оно удаљило према насељу Пантелеј.
Сличан исказ дао је и други свједок Душан Филиповић.
Хроника
Полиција изузима документацију из општине Угљевик, под истрагом бивши начелник
"Примјетио сам човјека како прелази пјешачки прелаз а онда сам чуо прасак. Зауставио сам се и и отрчао до настрадалог који је био одбачен 15 до 20 метара од пјешачког прелаза. Био је у локви крви која се протезала до његових кољена", описао је Филиповић несрећу.
Адвокат Милан Петровић бранилац оптуженог тинејџера, испитивао је свједоке на околности утицаја временских прилика те доба дана на безбједност вожње. Међутим, свједоци су истакли да је видљивост била добра захваљујући уличној расвети те да ни влажан коловоз није значајније отежавао вожњу.
Осамнаестогодишњак је на суђење доведен из притвора у коме се налази од хапшења. Његов бранилац затражио је од суда да му притвор замијени блажом мјером позивајући се на праксу Европског суда установљену у односу на млађа пунољетна лица.
"Ради се о младој особи, средњошколцу чије даље задржавање може да утиче на његову психичку и менталну стабилност. Пракса Европског суда је да се задржавање у притвору млађих пунољетних особа примјењује само изузетно како се не би претворило у казну . Он је већ шест мјесеци у притвору због чега сматрам да је крајње вријеме да му буде замењен блажом мером", рекао је Петровић.
Послије пооштравања казнене политике за кривична дјела у вези са саобраћајем за тешко дјело против безбједности јавног саобраћаја предвиђена је максимална казна од 15 година док ономе ко остави без помоћи лице које је повриједио у саобраћајној несрећи пријети затвор до осам година
Суђење ће бити настављено 27. маја саслушањем нових сведока и вјештака, преноси Информер.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
5 ч0
Регион
5 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
5 ч0
Најновије
19
44
19
37
19
37
19
29
19
26
Тренутно на програму