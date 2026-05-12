Снажно невријеме у Загребу: Вјетар носио све пред собом, саобраћај обустављен

12.05.2026 13:57

Јак вјетар у Загребу разнио штандове на пијаци.
Снажно невријеме погодило је данас око поднева подручје Загреба, гдје су јаки удари вјетра изазвали бројне проблеме у саобраћају и материјалну штету у центру града.

Након што је снажна олуја с градом и снијегом претходно захватила дијелове Словеније, олујна фронта наставила се кретати према Хрватској. У Загребу се у веома кратком периоду вријеме потпуно промијенило, ведро и сунчано јутро замијенили су тамни облаци, јак вјетар и обилна киша.

На фотографијама из центра града види се како је вјетар рушио штандове и разбацивао празне гајбе на пијаци, док су се продавачи и пролазници покушавали склонити од невремена. У појединим дијеловима града забиљежена је и појава града.

Јак вјетар ломио је гране и обарао стабла на више локација, што је изазвало потешкоће у јавном превозу. Због падова стабала и оштећења електро мреже, дошло је до прекида трамвајског и аутобуског саобраћаја на појединим линијама, пише Кликс.

Према информацијама надлежних служби, трамвајски саобраћај био је привремено обустављен на дијеловима Савске и Максимирске цесте, док су поједине аутобуске линије такође преусмјерене или привремено укинуте због стабала која су пала на коловоз.

За подручје Загреба раније је издато и наранџасто упозорење због опасних временских прилика. Метеоролози упозоравају да би нестабилно вријеме могло потрајати и током остатка дана.

