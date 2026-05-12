Познати јутјубер пронађен мртав у Хрватској

Пољски Јутјубер Лил Нарцис пронађен је мртав у Хрватској, мјесец дана након што је нестао без трага. Имао је 23 године.
Јутјубер Никодем Чижевски, познатији на мрежи као Лил Нарцис, водио се као нестао од почетка априла, а посљедњи пут је контактирао породицу 8. априла. Полиција у Гливицама, у Пољској, саопштила је да је потрага званично завршена након што је добила потврду да је његово тијело пронађено у Хрватској, пише ТМЗ. Узрок смрти још није саопштен.
Из полиције су рекли да су истражитељи пратили сваки могући траг покушавајући да пронађу инфлуенсера, чији је нестанак изазвао забринутост међу његовом огромном базом обожавалаца.
Лил Нарцис је стекао више од 450.000 претплатника на Јутјубу захваљујући својим провокативним комичним видео записима, виралном садржају о начину живота и провокативним "дис трак" пјесмама, од којих су неке имале милионе прегледа. Али упркос његовом великом успјеху, повукао се са Јутјуба. Његов посљедњи видео је објављен на овом каналу у новембру 2021. године.
Велики број фанова огласио се након трагичне вијести и изражавају саучешће породици због трагедије.
Према првим извјештајима, Лили Нарцис је у Хрватску отпутовао због посла. Додатне околности његове смрти још увијек нису званично објављене, преноси Блиц.
