Амиџић и Шелдон потписали споразуме о зајму од укупно 151,2 милиона евра

Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић и шеф Канцеларије Свјетске банке за БиХ и Црну Гору Кристофер Шелдон потписали су данас у Сарајеву три споразума о зајму чија је укупна вриједност 151,2 милиона евра.
На Републику Српску односи се Споразум о зајму за додатно финансирање за пројекат унапређења геопросторне инфраструктуре и процјене вриједности некретнина, а на ФБиХ споразуми о зајму за пројекат одрживог управљања отпадом, као и пројекат побољшања управљања путном имовином и рехабилитације магистралних путева.
Пројекат унапређења геопросторне инфраструктуре и процјене вриједности имовине вриједан око 40 милиона долара, те да се надовезује на претходни пројекат реализован у ФБиХ.
Овај пројекат фокусираће се на системе масовне процјене вриједности некретнина, унапређење дигиталне геопросторне платформе и електронских услуга, као и на улагања у модерну инфраструктуру за очување и дигитализацију земљишних података у Републици Српској.
Амиџић је новинарима рекао да је Свјетска банка један од најзначајнијих партнера за развојне пројекте, како у Републици Српској, тако и у ФБиХ, те истакао да посебно радује равномјеран и уравнотежен однос према свим дијеловима у БиХ.
"Оно што ме посебно радује је и јасна диверсификацију када говоримо о врстама пројеката", додао је Амиџић.
Према његовим ријечима, ту је пројекат који се односе на путну инфраструктуру, што је грађанима често најважније питање, али и пројекти из области екологије, односно унапређења управљања чврстим отпадом у кантонима и општинама укљученим у пројекат.
"На крају, ту је и сегмент који се односи на правну сигурност, односно масовну процјену вриједности некретнина у Републици Српској", рекао је Амиџић.
Он сматра да је то примјер исправног приступа и квалитетног партнерског односа, у оквиру којег је БиХ од Свјетске банке увијек били препознати, како у територијалном смислу равномјерне заступљености, тако и кроз разноврсност пројеката.
"Моја лична захвалност упућена је прије свега господину Шелдону, али и Свјетској банци на свим пројектима које смо до сада реализовали, онима који су тренутно у процесу реализације, као и пројектима које ћемо тек заједно реализовати", рекао је Амиџић.
Шелдон је рекао да ће се пројекат управљања чврстим отпадом фокусирати првенствено на затварање и рехабилитацију несанитарних депонија, доградњу и уређење регионалних санитарних депонија, као и на повећање одвајања отпада на мјесту настанка, укључујући рециклажу, компостирање и опоравак секундарних сировина.
"Овај пројекат омогућиће сигурно и санитарно одлагање више од 420.000 тона комуналног чврстог отпада годишње. Такође ће повећати стопу рециклаже и поновног искориштавања отпада за 20 одсто, те унаприједити пружање ове врсте услуга за више од милион становника", истакао је Шелдон новинарима.
Он је навео да ће овај пројекат помоћи општинама да замијене несигурно одлагање отпада на несанитарним депонијама модерним и одрживим системима управљања отпадом, те додао да ће, осим зајма од 53 милиона долара, бити обезбијеђен и грант од 1,56 милиона долара кроз Глобално партнерство за приступе засноване на резултатима.
Према његовим ријечима, пројекат управљања путном инфраструктуром у ФБиХ вриједан је 81 милион долара и надовезује се на пројекат друмске инфраструктуре у Републици Српској, који је одобрен прошле године.
"Овај пројекат унаприједиће транспортну повезаност и модернизовати путну инфраструктуру, што представља основне покретаче економског раста и отварања нових радних мјеста", појаснио је Шелдон и додао да ће поред зајма бити обезбијеђен и грант од 10 милиона долара кроз Инвестициони оквир за западни Балкан.
Према његовим ријечима, овим инвестицијама биће рехабилитовано или дограђено приближно 150 километара приоритетних дионица магистралних путева како би биле подигнуте на највише стандарде безбједности и отпорности.
