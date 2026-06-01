Мјештани снимили језив призор: Пси су је убили, онда смо почели да повраћамо

Несвакидашњи и прилично узнемирујући догађај одиграо се у селу Придворице код Смедеревске Паланке, када је мештанин Саша Станимировић на обали реке Јасенице снимио опасну змију отровницу - шарку.
Снимак који је забиљежио оставља без даха, а језиво шиштање змије леди крв у жилама.
Међутим, оно што је услиједило након сусрета са једним од ових рептила, мјештани Придворице описују као сцену из хорор филмова.
Саша, који често борави поред ријеке, истиче да на овом подручју виђа разне змије, али да је сусрет са шарком на каменитој обали Јасенице био потпуно другачији и знатно опаснији. Он је за "Телеграф" детаљно описао тренутак када су локални пси напали и убили једну од ових змија, након чега је настао прави хаос.
"Виђам пуно змија разних, а шарке не баш често. Вјеруј ми да су пси убили једну, била је кратка, пуно тешка и за нијансу тања од пивске флаше", започиње Саша своју шокантну исповијест.
Оно што је услиједило када је змија издахнула, шокирало је и престравило све присутне.
"На земљи је испустила зелену, густу течност. Замисли 'Фери' за судове да је зелене боје... Пуно нас је хтјело да приђе да је види. Међутим, приближавањем осјетио се мирис као војни бојни отров! Одједном мука, повраћање, губљење свијести...".
Мирис који је угинула змија ширила био је толико интензиван и токсичан да нико од мјештана није могао да јој приђе на више од неколико метара. Симптоми су се код свих јављали моментално.
"Долазили су мјештани да је виде, свако ко је хтио да приђе, неописив мирис, одмах мука, повраћање, помућење у глави као када се губи свијест. Вјеруј ми да смо повраћали нас 15! Биле су ту и жене и мушкарци. Губила се свијест, мирис је одвратан", тврди Саша.
Иако мјештани оправдано описују овај догађај као "тровање војним отровом", биолози и стручњаци за рептиле (херпетолози) имају објашњење за ову појаву која, иако изузетно непријатна, представља природни механизам одбране.
Многе змије, укључујући и шарку, када су у самртном ропцу или под екстремним стресом, избацују садржај из клоакалних жлијезда. Ова течност је изузетно смрдљива, густа и садржи коктел киселина и фекалних материја чија је улога да одврати предаторе.
Мирис трулежи и хемијских једињења који змија испусти у комбинацији са паником може код људи изазвати моментални нагон за повраћањем, вртоглавицу и пад притиска (вазовагална синкопа), што објашњава зашто је чак 15 људи осјетило исте симптоме и губитак свијести.
Мјештани Придворице упозоравају све који се крећу обалама Јасенице да буду на опрезу, јер каменит терен представља идеално станиште за шарке, које су у ово доба године посебно активне.
