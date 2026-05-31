Будимир и Кострешевић одали почаст храбрости и професионализму припадника полиције Србије

Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир и директор полиције Синиша Кострешевић данас су у Београду одали почаст храбрости, посвећености и професионализму припадника полиције Србије.
Будимир, Кострешевић и начелници оперативних управа МУП-а Републике Српске присуствовали су свечаној академији која је одржана поводом Дана Министарства унутрашњих послова и Дана полиције Републике Србије у Београду,
"Заједно су одали почаст храбрости, посвећености и професионализму припадника полиције Србије, истичући значај сарадње и безбједности за добробит грађана наше двије земље", наведено је на Инстаграм налогу МУП-а Републике Српске.
МУП и полиција Србије данас славе свој дан и крсну славу Духове у знак сјећања на догађаје из 1862. године, када је након убиства српског дјечака на Чукур чесми у Београду дошло до сукоба са Турцима, у којима је српска жандармерија одиграла велику улогу у одбрани народа, преноси Срна.
