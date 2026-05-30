Logo
Large banner

У жбуну сакрили аутоматску пушку, муницију и флашу са бензином: Ухапшена двојица мушкараца

Аутор:

АТВ
30.05.2026 20:17

Коментари:

0
Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Полиција у Београду ухапсила је М. Б. (27) и А. С. (24) који се сумњиче да су на Врачару, у жбуњу, у торби оставили аутоматску пушку са 30 комада метака и стаклену флашу са бензином припремљену за извршење кривичног дјела.

У саопштењу Министарства унутрашњих послова наводи се да је полиција пронашла ту торбу, а припадници МУП-а у Београду, УКП, Одјељења за истраживање експлозија, пожара и хаварија у сарадњи са припадницима УКП у сједишту Министарства и Управе за технику, по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду спровели су хапшење.

Ухапшенима се на терет ставља постојање основа сумње да су извршили кривично дјело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја.

Такође, полиција је, приликом претреса стана и других просторија у којима осумњичени непријављено бораве, пронашла и више комада муниције, као и један оквир за аутоматску пушку.

Осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени Вишем јавном тужилаштву у Београду.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

аутоматска пушка

Врачар

пуцњава на Врачару

Србија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Радници Црвеног крста носе тијело особе која је умрла од еболе у ​​ковчег у здравственом центру у Рвампари, Конго, у сриједу, 20. маја 2026. године.

Свијет

"Љекари без граница": Ситуација у вези са еболом изузетно забрињавајућа

1 ч

0
Додик за АТВ-а: Српска позиционирана као савезник и стратешки партнер Русије

Република Српска

Додик за АТВ-а: Српска позиционирана као савезник и стратешки партнер Русије

1 ч

0
Гаража Бањалука

Бања Лука

Бањалука добија прву јавну гаражу

1 ч

1
Приједор дан побједе

Градови и општине

У Приједору обиљежен Дан одбране града

1 ч

0

Више из рубрике

Полицијско ауто

Србија

Погинуо начелник граничне полиције Данило Фемић: Језива саобраћајка

5 ч

0
Нашао жени поруке у телефону, па добио и батине: Хаос у стану

Србија

Нашао жени поруке у телефону, па добио и батине: Хаос у стану

5 ч

0
УЖАС У ЗЕМУНУ: Дјечак (13) чекићем ударао барут из петарди, експлозија му откинула прсте!

Србија

УЖАС У ЗЕМУНУ: Дјечак (13) чекићем ударао барут из петарди, експлозија му откинула прсте!

12 ч

1
Сахрањен Александар Нешовић Баја

Србија

Сахрањен Александар Нешовић Баја

1 д

4

  • Најновије

21

13

Да ли волите кромпир салату? Додајте један састојак и биће још боља

21

12

Сину погинулог борца уручени кључеви стана

20

48

Преминуо Едгар Морин

20

24

Индијански хороскоп: Знате ли који сте знак и шта он говори о вама

20

17

У жбуну сакрили аутоматску пушку, муницију и флашу са бензином: Ухапшена двојица мушкараца

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner