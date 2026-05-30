У жбуну сакрили аутоматску пушку, муницију и флашу са бензином: Ухапшена двојица мушкараца

Полиција у Београду ухапсила је М. Б. (27) и А. С. (24) који се сумњиче да су на Врачару, у жбуњу, у торби оставили аутоматску пушку са 30 комада метака и стаклену флашу са бензином припремљену за извршење кривичног дјела.
У саопштењу Министарства унутрашњих послова наводи се да је полиција пронашла ту торбу, а припадници МУП-а у Београду, УКП, Одјељења за истраживање експлозија, пожара и хаварија у сарадњи са припадницима УКП у сједишту Министарства и Управе за технику, по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду спровели су хапшење.
Ухапшенима се на терет ставља постојање основа сумње да су извршили кривично дјело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја.
Такође, полиција је, приликом претреса стана и других просторија у којима осумњичени непријављено бораве, пронашла и више комада муниције, као и један оквир за аутоматску пушку.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени Вишем јавном тужилаштву у Београду.
