Преминуо Едгар Морин

Едгар Морин, један од најутицајнијих француских интелектуалаца модерног доба, умро је у Паризу у 104. години!
Рођен 1921. као Едгар Нахоум у јеврејској породици грчких коријена, млади париски студент придружио се француском Покрету отпора против нациста, касније је постао комуниста, затим критички проматрач свих идеологија и, на крају један од најпознатијих мислилаца свог времена.
Мориново искуство рата, прогона и егзистенцијалне претње дубоко су обликовали његова размишљања. Послије 1945. Морин се у почетку кретао у комунистичким интелектуалним круговима, прије него што се дистанцирао од стаљинизма.
Међународну славу стекао је својом теоријом комплексног мишљења. Противећи се сваком облику редукционизма, сматрао је да се стварност састоји од међусобних веза: између појединца и друштва, реда и хаоса, знања и неизвјесности.
Le sociologue et philosophe Edgar Morin, figure majeure de la vie intellectuelle française, est mort vendredi à l'âge de 104 ans. pic.twitter.com/RmaL1U2Gmi— Agence France-Presse (@afpfr) May 30, 2026
Морину је додјељена почасна титула доктора на чак 38 страних универзитета, аутор је четрдесетак дела, од којих су бројна преведена. До дубоко у старост Морин је остао снажан глас у интелектуалним расправама о савременим питањима, о глобализацији, еколошкој кризи, сукобима и ратовима.
Морин је био познат и у Њемачкој по делу "Нулта година Њемачке", у којем је описао послератно раздобље и рођење новога њемачког друштва након завршетка Другога свјетског рата.
