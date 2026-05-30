Logo
Large banner

Преминуо Едгар Морин

Аутор:

АТВ
30.05.2026 20:48

Коментари:

0
Преминуо Едгар Морин
Фото: Pixabay

Едгар Морин, један од најутицајнијих француских интелектуалаца модерног доба, умро је у Паризу у 104. години!

Рођен 1921. као Едгар Нахоум у јеврејској породици грчких коријена, млади париски студент придружио се француском Покрету отпора против нациста, касније је постао комуниста, затим критички проматрач свих идеологија и, на крају један од најпознатијих мислилаца свог времена.

Мориново искуство рата, прогона и егзистенцијалне претње дубоко су обликовали његова размишљања. Послије 1945. Морин се у почетку кретао у комунистичким интелектуалним круговима, прије него што се дистанцирао од стаљинизма.

Међународну славу стекао је својом теоријом комплексног мишљења. Противећи се сваком облику редукционизма, сматрао је да се стварност састоји од међусобних веза: између појединца и друштва, реда и хаоса, знања и неизвјесности.

Морину је додјељена почасна титула доктора на чак 38 страних универзитета, аутор је четрдесетак дела, од којих су бројна преведена. До дубоко у старост Морин је остао снажан глас у интелектуалним расправама о савременим питањима, о глобализацији, еколошкој кризи, сукобима и ратовима.

Морин је био познат и у Њемачкој по делу "Нулта година Њемачке", у којем је описао послератно раздобље и рођење новога њемачког друштва након завршетка Другога свјетског рата.

(телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

Едгар Морин

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Радници Црвеног крста носе тијело особе која је умрла од еболе у ​​ковчег у здравственом центру у Рвампари, Конго, у сриједу, 20. маја 2026. године.

Свијет

"Љекари без граница": Ситуација у вези са еболом изузетно забрињавајућа

1 ч

0
Хаос у Француској: Ранио двије особе, па га убила полиција

Свијет

Хаос у Француској: Ранио двије особе, па га убила полиција

2 ч

0
САД убрзавају повлачење трупа из база у Европи: Све већи раскол између Вашингтона и Брисела

Свијет

САД убрзавају повлачење трупа из база у Европи: Све већи раскол између Вашингтона и Брисела

2 ч

0
Украјински дрон погодио Запорошку нуклеарку

Свијет

Украјински дрон погодио Запорошку нуклеарку

2 ч

0

  • Најновије

21

13

Да ли волите кромпир салату? Додајте један састојак и биће још боља

21

12

Сину погинулог борца уручени кључеви стана

20

48

Преминуо Едгар Морин

20

24

Индијански хороскоп: Знате ли који сте знак и шта он говори о вама

20

17

У жбуну сакрили аутоматску пушку, муницију и флашу са бензином: Ухапшена двојица мушкараца

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner