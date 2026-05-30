САД убрзавају повлачење трупа из база у Европи: Све већи раскол између Вашингтона и Брисела

Аутор:АТВ
Коментари:0
САД планирају да убрзају повлачење трупа из база у Европи и своје приједлоге ће представити савезницима НАТО-а сљедећег мјесеца, објавио је њемачки лист "Велт ам зонтаг" позивајући се на неименовани извор из Пентагона.
Вашингтон је у мају објавио планове за повлачење 5.000 војника из Њемачке, што се углавном сматра посљедицом раздора у вези са ратом у Ирану између предсједника Доналда Трампа и европских сила.
У Њемачкој је стационирано око 35.000 активних америчких војника, више него било гдје друго у Европи.
Пентагон је раније саопштио да се очекује да ће повлачење бити завршено у року од шест до дванаест мјесеци.
