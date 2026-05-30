Хезболах гађао израелску базу "Мерон"

Либанска милитантна група Хезболах тврди да је испалила ракету на јединицу за контролу ваздушног саобраћаја базе "Мерон" у сјеверном дијелу Израела.
База "Мерон", која се налази око осам километара од либанске границе, представља објекат Израелског ратног ваздухопловства за надзор и командовање на планини Мерон, преноси "Ал џазира".
Хезболах је раније саопштио да је током ноћи испалио ракете на сјеверни израелски град Кирјат Шмона.
Како је наведено, у питању је операција која је укључивала постављање засједе групи израелских војника који су покушали да напредују ка подручју Гандоуријех у округу Набатијех, у јужном дијелу Либана.
Према наводима групе, активиране су експлозивне направе против израелских снага, након чега су гађане ракетама.
Хезболах тврди да је у нападу било повријеђених израелских војника, који су се повукли под димном завјесом, након чега је подручје бомбардовано из ваздуха и артиљеријом.
Хезболах је саопштио и да је оборио израелски дрон "хермес 450" изнад мјеста Зотар ел Шаркија помоћу ракете земља-ваздух.
