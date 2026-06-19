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Туга: Преминуо фудбалер из Приједора повријеђен у тешкој несрећи

Аутор:

АТВ редакција
19.06.2026 23:25

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Туга: Преминуо фудбалер из Приједора повријеђен у тешкој несрећи
Фото: АТВ

Фудбалер из Приједора А.В, који је повријеђен у тешкој саобраћајној несрећи 12. јуна, преминуо је након велике борбе.

А.В. је тешке повреде задобио у несрећи која се десила на путу Приједор – Сански Мост у мјесту Оштра Лука, након чега је превезен на УКЦ Републике Српске.

У овој несрећи, осим њега, тада су повреде задобиле још три особе из Санског Моста.

Од фудбалера се болним ријечима опростио ОФК Брдо.

"Тешко је писати ове ријечи. Мислили смо да нам се то никад не може десити. Уздрмани огромним болом и тугом већом од Матарушког Брда, морамо признати да ниси више међу нама. Боже драги, знамо да га испраћамо на бољи свијет, али тешко је не пустити сузу за дјететом које је имало дом и на Ведром пољу. Туга се до неба протеже у породици. Како им је, само они знају. Ми из ОФК Брда смо ту да кажемо како нису сами и да смо с њима у најтежим данима њиховог живота. Ренгин, видимо се на неком другом стадиону, у некој другој лиги", написали су из Клуба.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

трагедија

Приједор

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