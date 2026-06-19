Нојер свира крај послије Мундијала

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки голман Мануел Нојер (40) потврдио је да ће након актуелног Свјетског првенства завршити своју репрезентативну каријеру.
Искусни чувар мреже, један од најбољих голмана у историји фудбала, поручио је да му је ово посљедњи велики турнир у дресу Њемачке.
"Ово је мој посљедњи велики турнир с репрезентацијом. Не планирам наступити на Европском првенству за двије године. Желим живјети мирније, без сталног размишљања о опроштају и посљедњој утакмици", изјавио је Нојер.
Током богате каријере уписао је 125 наступа за Њемачку, а био је и један од кључних играча у походу на титулу свјетског првака 2014. године у Бразилу, гдје је проглашен и најбољим голманом турнира.
Иако се након Европског првенства 2024. године опростио од националног тима, пред ово Свјетско првенство поново се вратио у репрезентацију, увјерен да екипа може до самог краја.
- Вратио сам се јер вјерујем да ова екипа има квалитет да иде до титуле. Да нисам видио ту шансу, не бих ни долазио -, поручио је легендарни голман.
Нојер је дебитовао за Њемачку 2009. године и оставио дубок траг у хисторији “Елфа”, а његово повлачење означиће крај једне од најуспјешнијих голманских каријера у свјетском фудбалу.
(б92)
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