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Нојер свира крај послије Мундијала

Аутор:

АТВ редакција
19.06.2026 13:58

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Нојер свира крај послије Мундијала
Фото: Tanjug/AP/Martin Meissner

Њемачки голман Мануел Нојер (40) потврдио је да ће након актуелног Свјетског првенства завршити своју репрезентативну каријеру.

Искусни чувар мреже, један од најбољих голмана у историји фудбала, поручио је да му је ово посљедњи велики турнир у дресу Њемачке.

"Ово је мој посљедњи велики турнир с репрезентацијом. Не планирам наступити на Европском првенству за двије године. Желим живјети мирније, без сталног размишљања о опроштају и посљедњој утакмици", изјавио је Нојер.

Током богате каријере уписао је 125 наступа за Њемачку, а био је и један од кључних играча у походу на титулу свјетског првака 2014. године у Бразилу, гд‌је је проглашен и најбољим голманом турнира.

Иако се након Европског првенства 2024. године опростио од националног тима, пред ово Свјетско првенство поново се вратио у репрезентацију, увјерен да екипа може до самог краја.

- Вратио сам се јер вјерујем да ова екипа има квалитет да иде до титуле. Да нисам видио ту шансу, не бих ни долазио -, поручио је легендарни голман.

Нојер је дебитовао за Њемачку 2009. године и оставио дубок траг у хисторији “Елфа”, а његово повлачење означиће крај једне од најуспјешнијих голманских каријера у свјетском фудбалу.

(б92)

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Тагови :

Мануел Нојер

Њемачка

Свјетско првенство 2026

голман

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