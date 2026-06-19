Барбарез: Резултат превисок, покушаћемо да побиједимо Катар

Аутор:АТВ редакција
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Селектор фудбалске репрезентације БиХ, Сергеј Барбарез изјавио је послије пораза од Швајцарске да је резултат био превисок и додао да ће се његова екипа спремити и покушати да побиједи Катар у посљедњем колу групне фазе Свјетског првенства.
Фудбалери БиХ поражени су у Лос Анђелесу од селекције Швајцарске резултатом 4:1 у другом колу групе Б на СП.
"Наравно, превисок резултат. Када имате играча мање морате да покушате да контролишете неке ствари. Мислим да смо имали бољих 60 минута од противника.
Нажалост, примили смо гол како смо примили. Нисмо добро испуцали ту лопту, а онда и црвени картон и то је створило додатни проблем", рекао је Барбарез, а преноси Фудбалски савез БиХ.
Он је навео да су грешка код првог гола и црвени картон одлучили утакмицу.
"Увијек смо говорили да је Швајцарска добра селекција. Није посљедњи воз. Знамо да имамо још једну утакмицу, припремићемо се и покушаћемо да побиједимо Катар. Нема предаје", поручио је Барбарез.
Капитен БиХ Един Џеко истакао је да његова екипа није издржала у посљедњих 20 минута утакмице.
"Сигурно је превисок резултат, тежак пораз на крају. Примили смо голове наивно, ово је такво такмичење да не можеш потцијенити ниједну лопту.
Код 1:0, када смо добили црвени картон, морали смо више да се затворимо како не бисмо примили још један гол, а напред да покушамо једну-две шансе да искористимо.
Неће бити лако против Катара. Пробаћемо да се одморимо, спремимо се добро и да побиједимо. Овај пораз данас сигурно боли, јер и гол-разлика може да одлучи", изјавио је Џеко.
БиХ ће 24. јуна играти против Катара у последњем, трећем колу групе Б.
Канада и Швајцарска имају по четири бода у групи Б, а БиХ и Катар по бод.
(РТС)
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