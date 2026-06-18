Погледајте свих пет голова са утакмице Швајцарска - БиХ

Аутор:Стеван Лулић
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Фудбалери Швајцарске савладали су БиХ са 4:1 у утакмици другог кола групне фазе Свјетског првенства.
У 74. минуту Јохан Манзамби, који је тек ушао у игру, погодио је из сјајног волеја за 1:0. Одбрана Босне и Херцеговине је, иако веома чврста на овом мечу, ипак капитулирала.
А онда, још снажнији ударац. Играо се 80. минут када, до тог момента сјајни Мухаремовић прави фаул на ивици казненог као посљедњи играч у одбрани и добија црвени картон.
Барбарезови играчи нису успјели до краја да се саберу, а услиједио је нови хладан туш. У 84. минуту Швајцарска стиже до другог гола, још једном преко резервисте са клупе, Рубена Варгаса. Одложио му је лопту Емболо, а фудбалер Севиље рутински погодио даљи угао за 2:0.
Ту није био крај мукама БиХ. Опет су у главним улогама били Варгас и Манзанби, први као асистент, а други као стријелац други пут ове вечери.
Трачак наде за Змајеве донио је Махнић у 90. минуту који је са око 15 метара распалио по лопти и лансирао је мрежу Швајцараца.
Ипак, Швајцарци нису хтјели да се утакмица заврши тако. До новог гола стигли су у другом минуту судијске надокнаде. Мемић је покупио Соу у казненом простору а судија је показао на бијелу тачку. Одговорност је преузео Џака који је био сигуран и ставио тачку на И.
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