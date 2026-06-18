Навијачи БиХ у трансу: Објављен почетни састав, ту је легенда, али нема Лукића

Аутор:Стеван Лулић
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Фудбалери БиХ од 21 сат играју против Швајцарске утакмицу другог кола групе Б Свјетског првенства.
Сат времена прије почетка утакмице појавио се списак играча који ће започети утакмицу.
Оно што ће посебно обрадовати навијаче Змајева од првог минута би требало на терен да истрчи легендарни Един Џеко.
Осим њега, почетни састав чиниће Васиљ, Мухаремовић, Колашинац, Тахировић, Дедић, Демировић, Шуњић, Мемић, Катић и Алајбеговић.
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Занимљиво је да према овој најави у првом саставу нема стријелца гола из прве утакмице Јове Лукића.
Да подсјетимо, у првом колу БиХ је ремизирала резултатом 1:1 са домаћином Канадом.
Реми, истим резултатом, је био и у другом дуелу групе између Швајцарске и Катара, тако да све четири репрезентације тренутно имају по један бод и све карте су још увијек отворене.
OFFICIAL BOSNIA-HERZEGOVINA STARTING XI! #FIFAWorldCup #BIHSUI 🇧🇦🇨🇭 pic.twitter.com/LjfkSMBxKx— Bosnian Football (@BosniaNTBall) June 18, 2026
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