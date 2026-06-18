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Навијачи БиХ у трансу: Објављен почетни састав, ту је легенда, али нема Лукића

Аутор:

Стеван Лулић
18.06.2026 20:08

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Јово Лукић слави гол против Канаде
Фото: Tanjug/AP Photo/Stephanie Scarbrough

Фудбалери БиХ од 21 сат играју против Швајцарске утакмицу другог кола групе Б Свјетског првенства.

Сат времена прије почетка утакмице појавио се списак играча који ће започети утакмицу.

Оно што ће посебно обрадовати навијаче Змајева од првог минута би требало на терен да истрчи легендарни Един Џеко.

Осим њега, почетни састав чиниће Васиљ, Мухаремовић, Колашинац, Тахировић, Дедић, Демировић, Шуњић, Мемић, Катић и Алајбеговић.

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Занимљиво је да према овој најави у првом саставу нема стријелца гола из прве утакмице Јове Лукића.

Да подсјетимо, у првом колу БиХ је ремизирала резултатом 1:1 са домаћином Канадом.

Реми, истим резултатом, је био и у другом дуелу групе између Швајцарске и Катара, тако да све четири репрезентације тренутно имају по један бод и све карте су још увијек отворене.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Швајцарска БиХ

Фудбалска репрезентација БиХ

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

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