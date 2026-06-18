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Навијачи БиХ заиграли Ужичко коло усред Калифорније

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 17:57

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Навијачи БиХ заиграли коло
Фото: Screenshot / X

Навијачи репрезентације Босне и Херцеговине још једном су показали да знају направити сјајну атмосферу, а један снимак из Калифорније постао је прави хит на друштвеним мрежама.

Профил Босниан Фудбал објавио је видео настао у Санта Моники, на којем се види група навијача БиХ како игра традиционално Ужичко коло уочи нове утакмице Змајева на Свјетском првенству.

Посебно занимљиво било је то што се навијачима БиХ нису придружили само земљаци, већ и бројни пролазници и навијачи других репрезентација. Међу њима се могао видјети и навијач у дресу Аргентине са легендарним бројем 10 који носи Лионел Меси, што је додатно привукло пажњу присутних.

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"У Санта Моники је јуче била сјајна атмосфера. Навијачима Босне и Херцеговине придружили су се и други навијачи у традиционалном Ужичком колу. Лијепо је видјети да се сви забављају“, наведено је у објави профила Босниан Фудбал на друштвеној мрежи Икс.

Снимак је настао уочи вечерашњег сусрета Босне и Херцеговине и Швајцарске на Свјетском првенству, утакмице која би могла имати велики значај у борби за пласман у нокаут фазу такмичења.

Након ремија против Канаде (1:1) у првом колу, репрезентација БиХ освојила је вриједан бод, а оптимизам међу навијачима додатно је порастао захваљујући доброј игри изабраника Сергеја Барбареза.

Велики број навијача допутовао је у Сједињене Америчке Државе како би подржао репрезентацију, а призори из Лос Анђелеса и Санта Монике посљедњих дана показују да влада одлична атмосфера међу присталицама „змајева“.

Управо је Санта Моника постала једно од главних мјеста окупљања навијача пред вечерашњи меч, а спонтано играње Ужичког кола привукло је пажњу туриста, локалног становништва и навијача других репрезентација.

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Снимак на најбољи начин показује дух Свјетског првенства, гдје се навијачи различитих земаља окупљају, друже и заједно славе фудбал без обзира на националне боје, преноси "БЛ Портал".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Ужичко коло

Фудбалска репрезентација БиХ

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