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Хрватска нема право на кикс

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 10:02

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Енглеска - Хрватска Свјетско првенство 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Sam Hodde

Хрватска се нашла у веома компликованој ситуацији на Свјетском првенству након пораза од Енглеске, а калкулације сада откривају да "ватренима" чак пријети и сценарио раног испадања.

Ако Гана у уторак не изгуби од Енглеске, а Панама у сриједу савлада Хрватску, екипа Златка Далића могла би да се нађе закована за дно групе и уђе у потпуни проблем већ послије два кола.

Иако послије стартног пораза ништа математички није изгубљено, Хрватској је јасно да више нема простора за грешке. Побједе против Панаме и Гане и даље би готово сигурно доносиле пролаз, посебно јер даље иде и одређени број трећепласираних екипа, па би и четири, па чак у неким комбинацијама и три бода могла бити довољна за нокаут фазу.

Међутим, сценарио који највише брине хрватску јавност јесте комбинација у којој Гана осваја бод против Енглеске, а потом Панама побиједи Хрватску - тада би "ватрени" били у изузетно тешкој ситуацији и остали приковани за дно табеле.

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Пропозиције такмичења додатно компликују ситуацију - у случају истог броја бодова прво се гледа међусобни дуел, затим гол-разлика и постигнути голови, а тек потом укупна гол-разлика у групи, што значи да сваки погодак и сваки примљен гол могу бити пресудни.

Поглед у историју додатно показује колико су калкулације танке... На претходним великим турнирима трећепласиране екипе су пролазиле са три бода, али и испадале са истим учинком, зависно од гол-разлике и других резултата у групи.

Хрватска тако улази у период одлуке, гдје следећи мечеви против Панаме и Гане постају практично елиминациони, а сваки кикс могао би да значи - крај Мундијала већ у групној фази.

(Курир)

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Тагови :

Свјетско првенство 2026

Хрватска

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