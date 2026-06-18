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"За кога навијаш?" Дјечак, који је изјавом одушевио регион

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 08:48

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За кога навијаш дјечак
Фото: TikTok/printscreen

Малени дјечак из Ливна, према лавини позитивних коментара из региона, а који се само нижу, апсолутна је звијезда овогодишњег Свјетског првенства у фудбалу.

У разговору са репортерком Н1 телевизије, дјечак је стекао многобројне симпатије јер је својом изјавом ујединио регион и једном реченицом отопио срца многима.

На питање репортерке: За кога навијаш? малишан је казао да навија за репрезентацију Хрватске и Босне, али је хтио навијати и за Србе, али се нису квалификовали на СП 2026.

@n1_hrvatska

Najslađa podrška Vatrenima stiže i iz Livna: "Navijam za Bosnu i Hrvatsku, htio sam i za Srbe, ali se oni nisu kvalificirali" 😅❤️😍 #n1info #fyp #vatreni #reprezentacija #sport #nogomet #fifaworldcup #n1croatia #croatia #explore

♬ original sound - N1 Hrvatska

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Тагови :

За кога навијаш

Дјечак

Фудбал утакмица

Хрватска

Босна и Херцеговина

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