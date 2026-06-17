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Вирална објава: Ако Хрватска данас побиједи, нико у овом кафићу неће платити пиће

Аутор:

АТВ
17.06.2026 19:09

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Хрватски фудбалери учествују на тренингу пред утакмицу Групе Л у фудбалу на Свјетском првенству против Енглеске, у уторак, 16. јуна 2026. године, у Даласу
Фото: AP Photo/Julio Cortez/Tanjug

Ако Хрватска побиједи – све што се попије за вријеме утакмице иде на рачун куће! Велики екран, добра атмосфера и подршка Ватренима – поручили су из кафића на друштвеним мрежама. Објава је постала вирална.

Кафе Бар Тиме у Новакима организовао је заједничко праћење утакмице Хрватска–Енглеска, која се у Арлингтону одржава у 22 сата по хрватском времену, а њихова најава да ће сва попијена пића бити на рачун куће ако Ватрени побиједе постала је вирална.

Екипа Вечерњег.хр. разговарала је са власником Николом Радованићем који је казао како је за госте приредио изврсну забаву, а је и како је одушевљен чињеницом да је објава кафића постала толико популарна.

"Очекујем побједу Хрватске, наравно, и спреман сам за потенцијални финанцијски губитак. Обећати свима бесплатну цугу ако побиједимо ми се чинило као добра идеја, па сам то и учинио. Хрватска до краја!", рекао нам је Радованић.

Додао је и како је за вечерашње гледање купио 30 навијачких бакљи, припремио је и столове. Све је спремно, укратко, за праћење великог фудбалског спектакла.

"И за ранијих првенстава смо нешто приредили. Окретали смо јањце, имали смо феште. А ако прођемо даље скупину? Нећу сад откривати, али имам у плану нешто", открио је Радованић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Хрватска

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Хрватска Енглеска

Кафић

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