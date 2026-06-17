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Скандалозна ЛГБТ представа за дјецу у Хрватској

Аутор:

АТВ
17.06.2026 11:05

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Скандалозна ЛГБТ представа за дјецу у Хрватској
Фото: Printscreen/Youtube

Фестивала уличних чаробњака у Тару и Вабриги у Истри, изазвала је реакције дијела публике и јавности због сцена које су родитељи и посјетиоци оцијенили непримјеренима за дјецу и породично окружење.

Никола Грмоја из Моста оштро је коментарисао представу, рекавши да је фестивал "скандалозан, дегутантан и изопачен", те најавио да ће тражити реакцију власти и правобранитељке за дјецу.

"Видјеле су се симулације сексуалних радњи и вјештачка полна помагала"

"Ово нису снимци ни за 18+! Скандалозно, дегутантно, изопачено… И ако мислите да претјерујемо, погледајте шта хрватски грађани финансирају јавним новцем и какве сцене се дјеци у Истри приказују под плаштом 'дјечје представе'", написао је Грмоја на Фејсбуку.

"Скандалозни снимци стижу из Истре. У оквиру уличног фестивала, који је финансирала ТЗ Тар-Вабрига, приказана је представа која је промовисана као представа за породицу, а на њој су се могле видјети симулације сексуалних радњи, вјештачка полна помагала и различити садржаји потпуно непримјерени дјеци која су присуствовала представи и која су била позвана на њу. Постављам једноставно питање: зашто се овакви садржаји финансирају јавним новцем?", питао се Грмоја у објави на Фејсбуку.

Након што су се на друштвеним мрежама и у медијима појавили снимци изведбе, те критике на рачун садржаја представе "Пити Пета Хофен шоу" (Piti Peta Hofen Show), директор Туристичке заједнице Општине Тар-Вабрига Сања Жужић упутила је јавно извињење посјетиоцима.

Шефица ТЗ-а: Дио садржаја није био примјерен дјеци

У саопштењу је навела да разумије негодовање дијела публике, те да сматра како поједини дијелови представе нису били прикладни за манифестацију коју у великом броју посјећују дјеца и њихове породице.

"Туристичка заједница није организатор фестивала нити учествује у одабиру извођача и програма"

Туристичка заједница Општине Тар-Вабрига дуги низ година подржава овај фестивал јер вјерујемо у важност културе, умјетности и садржаја који обогаћују живот наше заједнице и туристичку понуду дестинације. Током свих протеклих година фестивал је уживао углед квалитетне и одговорно вођене манифестације, те никада није било разлога доводити у питање примјереност програма који се представља публици.

Важно је нагласити како Туристичка заједница није организатор фестивала нити учествује у одабиру извођача и умјетничког програма.

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За организацију и селекцију садржаја задужено је Удружење Чаробњаков шешир из Пуле, с којим смо кроз године остварили успјешну сарадњу засновану на међусобном повјерењу и бројним квалитетно реализованим пројектима. Управо због тог дугогодишњег позитивног искуства није постојала никаква назнака да би поједини дијелови изведбе могли изазвати овакве реакције публике.

Истовремено, сматрам да покровитељи и организатори културних догађаја морају бити спремни да саслушају јавност када она укаже на оправдану забринутост.

"Предузећемо све да се то не понови"

Не доводећи у питање умјетничку слободу нити претпостављајући лошу намјеру организатора или извођача, сматрам да је у овом случају дошло до погрешне процјене прикладности садржаја за манифестацију намијењену широкој и породичној публици. Управо због тога искрено жалим што је дио посјетилаца доживио нелагоду и разочарање.

Све примједбе и реакције јавности схватили смо врло озбиљно. У будућности ћемо, у сарадњи с организаторима манифестација које подржавамо, додатно инсистирати на јаснијем увиду у садржај програма како бисмо осигурали да буде усклађен с карактером догађаја, простором у којем се одржава и публиком којој је намијењен.

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Предузећемо додатне кораке како бисмо били сигурни да се слична ситуација неће поновити.

Још једном упућујем искрено извињење свим посјетиоцима који су се осјетили повријеђено, неугодно или разочарано. Захваљујем свим грађанима и посјетиоцима који су своје мишљење изразили на коректан и добронамјеран начин. Вјерујем да отворен дијалог, међусобно поштовање и спремност да учимо из оваквих ситуација представљају најбољи пут за очување повјерења које заједно градимо годинама.

С искреним жаљењем због настале ситуације", написала је у извињењу Сања Жужић, шефица Туристичке заједнице Општине Тар-Вабрига у Истри.

Шта је ФУЧ?

На званичним страницама овог међународног фестивала, који носи име ФУЧ - Фестивал уличних чаробњака, стоји да је то фестивал професионалних умјетника и група које дјелују изван институционализованих и комерцијалних позоришта и циркуса, а усредсређени су на улично извођење.

Наводе да у својим наступима комбинују музику, плес и жонглирање са захтјевним вјештинама као што су ходање по жици и конопцу, рад с трапезом и свилом, акробације и слично.

Фестивал је настао 2005. године у Пули и одржавао се шест година заредом, током којих је на њему наступило више од 100 група из разних земаља свијета.

Потом је 2010. године одржан посљедњи пут, прије него што је угашен због мањка финансијских средстава. Протекле седмице се вратио захваљујући сарадњи, како стоји на званичној страници фестивала, с Истарском жупанијом, Одјељењем за културу и Туристичком заједницом града Новиграда.

"Фестивал ствара доживљај отворен према свим генерацијама и старосним групама, те је атрактиван за цијелу породицу.

Сав програм је бесплатан и намијењен широкој публици, од најмлађих до најстаријих, од домаћих до страних посјетилаца", стоји на званичној страници фестивала ФУЧ.

(Индекс)

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Тагови :

Представа

ЛГБТ

Истра

Хрватска

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