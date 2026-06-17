Logo

Ухапшен осумњичени за несрећу на Јадрану у којој су страдале четири особе

Аутор:

АТВ
17.06.2026 10:59

Коментари:

0
Ухапшен осумњичени за несрећу на Јадрану у којој су страдале четири особе
Фото: Tanjug / HINA / Miroslav Lelas

Због сумње да је одговорна за једну од најгорих поморских несрећа на Јадрану посљедњих година, у којој су четири особе изгубиле живот, сплитско-далматинска полиција ухапсила је једну особу. Како је потврђено за 24sata , ријеч је о 33-годишњем хрватском држављанину против којег је покренута кривична истрага.

Сплитско-далматинска полицијска управа наводи да је тренутно у току кривична истрага над ухапшеним 33-годишњим мушкарцем због основане сумње да је починио кривично дјело против безбједности саобраћаја, и то угрожавање посебних врста саобраћаја из члана 225. став 4. у вези са ставом 1. Кривичног закона.

Подсјећања ради, четири особе су погинуле у поморској несрећи која се догодила у недјељу око 11:38 у Сплитском мореузу, између острва Шолта и Брач.

Сплит

Регион

Несрећа на Јадрану! Потонула једрилица на којој се налазило више особа, у току потрага

У тренутку судара, на једрилици се налазило осам чешких држављана, док је на катамарану било 118 путника и седам чланова посаде. Четири особе са потонулог једриличара су спашене из мора и са повредама превезене у Клиничку болницу у Сплиту, а према првим информацијама, сви су ван животне опасности.

(индекс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Јадранско море

несрећа

ухапшен мушкарац

несрећа на Јадрану

Сплит

Коментари (0)

Прочитајте више

Пронађена четврта жртва несреће на Јадрану

Регион

Пронађена четврта жртва несреће на Јадрану

2 д

0
Откривено које су националности погинули у језивој несрећи на Јадранском мору!

Регион

Откривено које су националности погинули у језивој несрећи на Јадранском мору!

2 д

0
Умало нова трагедија на Јадрану: Чамац снимљен како јури ка обали, забио се право у стијене!

Регион

Умало нова трагедија на Јадрану: Чамац снимљен како јури ка обали, забио се право у стијене!

1 д

0
Сплит

Регион

Несрећа на Јадрану! Потонула једрилица на којој се налазило више особа, у току потрага

2 д

0

Више из рубрике

Једна земља управо је признала независност Хрватске

Регион

Једна земља управо је признала независност Хрватске

18 ч

0
beba porodilište

Регион

Мушкарац пронашао бебу на клупи у парку: Ужас у Скопљу, реаговала полиција

18 ч

0
Саво Минић предсједник Владе Републике Српске

Регион

Минић наредио да се одмах реагује: Седморо д‌јеце добиће нову кућу након пожара

18 ч

1
Луштица у Црној Гори.

Регион

Luštica Bay представља развојну визију интегрисаног приморског града на конференцији "Требиње 2026 – Градимо регион"

20 ч

0

  • Најновије

12

57

Ова четири хороскопска знака имају погрешно схваћен смисао за хумор

12

56

Истиче рок за уплату прве рате пореза на непокретности

12

35

Возач BMW-а пијан проузроковао саобраћајку и повриједио неколико лица

12

21

"Не требају постојати ни ПИК ни високи представник"

12

20

Дуњић: Затвори у Српској у потпуности прилагођени потребама друштва и безбједносном окружењу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима