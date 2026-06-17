Ухапшен осумњичени за несрећу на Јадрану у којој су страдале четири особе

Аутор:АТВ
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Због сумње да је одговорна за једну од најгорих поморских несрећа на Јадрану посљедњих година, у којој су четири особе изгубиле живот, сплитско-далматинска полиција ухапсила је једну особу. Како је потврђено за 24sata , ријеч је о 33-годишњем хрватском држављанину против којег је покренута кривична истрага.
Сплитско-далматинска полицијска управа наводи да је тренутно у току кривична истрага над ухапшеним 33-годишњим мушкарцем због основане сумње да је починио кривично дјело против безбједности саобраћаја, и то угрожавање посебних врста саобраћаја из члана 225. став 4. у вези са ставом 1. Кривичног закона.
Подсјећања ради, четири особе су погинуле у поморској несрећи која се догодила у недјељу око 11:38 у Сплитском мореузу, између острва Шолта и Брач.
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Несрећа на Јадрану! Потонула једрилица на којој се налазило више особа, у току потрага
У тренутку судара, на једрилици се налазило осам чешких држављана, док је на катамарану било 118 путника и седам чланова посаде. Четири особе са потонулог једриличара су спашене из мора и са повредама превезене у Клиничку болницу у Сплиту, а према првим информацијама, сви су ван животне опасности.
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