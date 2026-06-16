Умало нова трагедија на Јадрану: Чамац снимљен како јури ка обали, забио се право у стијене!

Аутор:АТВ
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Након трагедије код Сплита, која је однијела четири живота, са Јадрана стиже драматичан видео снимак, на којем се види тренутак у којем гумени чамац великом брзином јури као обали и силовито удара у стијене на Корнатима.
Кратки исјечак на свом је Фејсбук профилу поделио је задарски СДП-овац Јуре Зубчић, упозоривши на све алармантније стање на Јадрану.
Зубчић је подсјетио на судар два брода код Сплита у којем је живот изгубило четворо људи, истичући да је у случају гуменог чамца права срећа што нико није настрадао.
Зубчић је написао да неред на мору расте из дана у дан, иако се нисмо ни приближили врхунцу љетних мјесеци, због чега је апеловао на хитно успостављање строжих контрола и поморског реда.
(Телеграф)
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