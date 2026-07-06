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Додик: Снага СНСД-а одувијек била у заједништву

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 21:51

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Милорад Додик Срђан Мазалица Игор Додик на састанку са Клубоб СНСД-а
Фото: Iks/Milorad Dodik

Увијек ми је посебно задовољство да проведем вријеме са Клубом посланика СНСД-а, навео је лидер странке Милорад Додик.

Додик је поручио да је ријеч о људима који долазе из свих крајева Републике Српске, из сваке изборне јединице, и у себи носе оно најбоље што наш народ има: одговорност, саборност, истрајност и спремност да лични интерес подреде интересу Републике Српске.

"Снага СНСД-а одувијек је била у заједништву. Управо зато вјерујем да ћемо ову годину завршити са највећим повјерењем грађана до сада и са никад снажнијим Клубом посланика. Републици Српској данас нису потребне подјеле и сујете, него јединство, стабилност и људи који знају да се за њу боре и када је најтеже. То је политика СНСД-а и зато ће побиједити", поручио је Додик на Иксу.

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Тагови :

Милорад Додик

Игор Додик

Клуб СНСД

Састанак

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