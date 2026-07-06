Додик: Снага СНСД-а одувијек била у заједништву

Аутор:АТВ редакција
Коментари:2
Увијек ми је посебно задовољство да проведем вријеме са Клубом посланика СНСД-а, навео је лидер странке Милорад Додик.
Додик је поручио да је ријеч о људима који долазе из свих крајева Републике Српске, из сваке изборне јединице, и у себи носе оно најбоље што наш народ има: одговорност, саборност, истрајност и спремност да лични интерес подреде интересу Републике Српске.
Увијек ми је посебно задовољство да проведем вријеме са Клубом посланика СНСД-а. То су људи који долазе из свих крајева Републике Српске, из сваке изборне јединице, и у себи носе оно најбоље што наш народ има: одговорност, саборност, истрајност и спремност да лични интерес… pic.twitter.com/r7gDrc61F1— Милорад Додик (@MiloradDodik) July 6, 2026
"Снага СНСД-а одувијек је била у заједништву. Управо зато вјерујем да ћемо ову годину завршити са највећим повјерењем грађана до сада и са никад снажнијим Клубом посланика. Републици Српској данас нису потребне подјеле и сујете, него јединство, стабилност и људи који знају да се за њу боре и када је најтеже. То је политика СНСД-а и зато ће побиједити", поручио је Додик на Иксу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч8
Република Српска
3 ч6
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Најновије
23
01
22
58
22
51
22
40
22
32
Тренутно на програму