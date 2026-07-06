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Радивојевић именован за в.д. директора КПЗ Источно Сарајево

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 21:36

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Радивојевић именован за в.д. директора КПЗ Источно Сарајево
Фото: Ustupljena fotografija

Министарство правде Републике Српске именовало је Душка Радивојевића за вршиоца дужности директора Казнено-поправног завода Источно Сарајево, чиме је обезбијеђен континуитет руковођења овом установом до окончања поступка избора директора путем јавног конкурса, сазнаје АТВ. Примопредаја је извршена данас.

Поступак попуњавања упражњене позиције директора биће спроведен у складу са законом, расписивањем и провођењем јавног конкурса.

Након што је досадашњи директор Казнено-поправног завода Источно Сарајево, Вукашин Црњак, поднио оставку, а имајући у виду да у унутрашњој организацији ове установе није предвиђена функција замјеника директора, било је неопходно именовати вршиоца дужности како би се обезбиједило несметано функционисање установе.

Душко Радивојевић је дипломирани правник за безбједност и криминалистику. Дипломирао је на Факултету безбједносних наука Универзитета у Бањалуци, а посједује вишегодишње искуство у области безбједности. Раније је био запослен у Министарству унутрашњих послова Републике Српске, док је прије именовања обављао послове савјетника у оквиру система за извршење кривичних санкција Републике Српске.

Именовање вршиоца дужности директора било је неопходно како би установа имала овлашћено и одговорно лице за руковођење, заступање установе, доношење одлука и обављање свих послова из надлежности директора до завршетка конкурсне процедуре.

Казнено-поправни завод Источно Сарајево је установа сложеног типа у којој се извршавају казне затвора над лицима мушког и женског пола, мјере притвора, као и васпитне мјере према малољетницима. Због тога је од посебног значаја обезбиједити стабилно, законито и одговорно руковођење установом.

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Тагови :

Душко Радивојевић

КПЗ Источно Сарајево

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