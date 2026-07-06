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Додик: Сорека је манипулатор, Дејтон и европски пут немају ништа заједничко

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 20:17

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Милорад Додик
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да је шеф Делегације ЕУ у БиХ Луиђи Сорека тешки импровизатор и манипулатор и указао да Дејтонски споразум и европски пут немају ништа заједничко.

"Дејтон предвиђа помоћ високог представника у имплементацији цивилног дијела споразума, а европски пут је питање унутрашњег договора", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".

Додик је навео да је Венецијанска комисија још 2005. године дала мишљење да је високи представник сметња европским интеграцијама.

"Да је ОХР угашен када је изгубио сваки смисао, многи договори би били постигнути и БиХ не би била на слијепом колосијеку", нагласио је Додик.

Он је додао да Сорека очигледно има друге планове, не да граде, већ да разграђују.

"Да манипулише и обмањује тако што наметање закона од стране Шмита сматра владавином права", навео је Додик.

Подсјећања ради, Сорека је казао да је најбржи начин за гашење ОХР-а убрзан напредак на европском путу.

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Тагови :

Милорад Додик

Луиђи Сорека

Дејтонски споразум

европски пут

Коментари (6)

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