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Вукановић поткачио Тривићку, позваће присталице да подрже Бланушу

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 17:07

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Небојша Вукановић
Фото: АТВ

Лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић предао је данас, 6. јула, ЦИК-у пријаве за опште изборе 2026. године. Вукановић се том приликом обратио медијима коментаришући актуелну ситуацију у опозицији.

Коментаришући чињеницу да у трку за члана Предсједништва БиХ Вукановић иде против Жељке Цвијановић и Маринка Божовића, каже да није изненађен непријатељским понашањем СДС-а.

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"Нека служи на част Маринку Божовићу и Дарку Бабаљу. СДС је велики проблем. Од данас нећу проговорити ниједну ружну ријеч, упркос непријатељству, о Бранку Блануши. Он је себе потопио надмудривањем са Драшком Станивуковићем. Да је Станивуковић урадио ово од синоћ прије два мјесеца када је био састанак ствар би била потпуно другачија", рекао је Вукановић.

Ипак, Вукановић каже да упркос непријатељском дјеловању СДС-а према њему, биће господин и позваће своје присталице када крене кампања да подрже Бранка Бланушу.

Лидер Народног фронта Јелена Тривић поручила је да неће подржати Вукановића на изборима за српског члана Предсједништва БиХ. Она је рекла да Вукановић није хтио подршку Народног фронта и да је њу назвао "пашчем и злом".

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На то је Вукановић одговорио, алудирајући на недавно објављене анкете које фаворизују Драшка Станивуковића, док Народни фронт остављају испод цензуса.

"Госпођа Тривић добро зна економију и зна да статистичке грешке од 1% слабо утичу на резултат. Тек ћемо да распредамо причу о СДС-у и трулим јабукама", каже Вукановић.

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Тагови :

Небојша Вукановић

Јелена Тривић

Бранко Блануша

Листа за правду и ред

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