Минић: Усаглашено 95 одсто питања са социјалним партнерима

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је након сједнице Економско-социјалног савјета да је са социјалним партнерима усаглашено 95 одсто питања.
Минић је рекао да је направљена велика ствар за све три стране и уз максимално разумијевање.
"Општи колективни уговор је круна свега. Припремамо га у цијелости. Чуо сам шта је потребно све да Влада уради како би се побољшао статус привреде у Републици Српској. Исто тако, чули смо и проблеме Савеза синдиката. Желимо да будемо актуелни и да свака одлука буде производ договора", навео је Минић.
Он је истакао да је циљ да радници имају све већа примања, да се смање сиви токови, али и да се чују проблеми пословне заједнице.
Социјални партнери су први пут дошли до конкретних рјешења како би радници, али и пословна заједница били задовољнији, изјавио је предсједник Савеза синдиката Републике Српске Горан Станковић.
"Отворили смо пут ка закључењу општег колективног уговора. Питања о којима смо разговарали су повећање дневнице за рад недјељом од 30 одсто, регрес за кориштење годишњег одмора, превентивни љекарски прегледи и низ других мјера. Остало је да се договоримо око тога да регрес буде неопорезив како би сваки послодавац могао раднику да исплати просјечну плату неопорезиво", објаснио је Станковић.
Предсједник Уније послодаваца Републике Српске Зоран Шкребић рекао је да су све мјере усмјерене на побољшање стања у привреди, али и побољшање статуса радника, преноси Срна.
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