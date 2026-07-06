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Фудбалер Енглеске завршио учешће на Мундијалу

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 17:36

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Тренерски штаб брине о Џордану Хендерсону (14) из Енглеске након повреде задобијене током прославе послије утакмице осмине финала Свјетског првенства у фудбалу између Мексика и Енглеске у Мексико Ситију, у недјељу, 5. јула 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Eduardo Verdugo

Побједа фудбалске репрезентације Енглеске над Мексиком и пласман у четвртфинале Свјетског првенства остали су у сјенци повреде Џордана Хендерсона, који је због бизарне несреће током прославе завршио учешће на турниру.

Изабраници Томаса Тухела успјели су да преживе драматичан меч на стадиону „Астека“, гдје су скоро цијело друго полувреме играли са десеторицом играча. Ипак, велика радост након посљедњег судијског звиждука претворила се у трагедију у тренуцима када су играчи кренули ка трибини са енглеским навијачима.

Фудбалер Брентфорда, Хендерсон, покушао је да прескочи рекламне паное како би стигао до присталица „Гордог албиона“, али је том приликом несрећно пао и свом тежином доскочио на руку. Играч је остао да лежи на трави превијајући се од болова, док су му саиграчи и медицинско особље одмах притрчали у помоћ.

Британски медији су експресно потврдили најцрње слутње – Хендерсон је задобио прелом ручног зглоба који захтијева хитну хируршку интервенцију. Он је са стадиона изнет на носилима и пребачен у најближу болницу на додатне прегледе, али је већ сада јасно да више неће моћи да помогне репрезентацији у наставку такмичења.

(телеграф)

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Тагови :

Енглеска

Свјетско првенство 2026

фудбалер

Џордан Хендерсон повреда

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