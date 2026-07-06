Прије Мундијала тражио нови клуб у другој лиги преко Инстаграма, сада има 27 милиона пратилаца!

Аутор:АТВ редакција
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Једна од најневjероватнијих прича овог Свjетског првенства у фудбалу је голман Зеленортских острва, Возиња. Човjек који је успио да "излуди" репрезентације Шпаније, Уругваја, Саудијске Арабије, а на крају и Аргентине. Чак је и Лео Меси морао да стрепи све до самог краја за пролаз.
До пре само неколико недеља Возиња је бранио за португалски клуб Чавес, а на Мундијал је стигао као слободан играч и било је уопште неизвесно гдје ће наставити своју каријеру. Штавише, путем Инстаграма је тражио свој нови клуб.
Обратио се за помоћ бившем фудбалеру Милана, Роднију Штрасеру у жељи да му он помогне око новог ангажмана.
- Чекао сам те, али ниси ништа рекао. Знам да имаш доста контаката, волио бих да играм још једну или двије године. Зар немаш некога ко би могао да ми помогне? Може и Турска, друга лига, Италија такође - писао је Возиња у поменутој поруци.
Штрасер га је савјетовао да сачека и да одигра Мундијал, јер би ту могло да му промијени живот.
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- Рекао сам му да оде на Мундијал и да свој максимум. Сувише је он добар голман да би на тај начин тражио клуб. Вјеровао сам да би Свјетско првенство могло да му промијени каријеру – и био у праву. За мене је он најбољи голман на Мундијалу, а сада је и најпраћенији на свијету. Лекција је проста – никада немојте да одустајете, вјерујте и борите се. Небитне су године, одакле долазите или ваша ситуација. Живот може да вам се промијени преко ноћи.
Ствари се некада заиста мијењају невјероватном брзином, па Возиња сада има преко 27 милиона пратилаца на Инстаграму, више чак и од нашег најбољег тенисера Новака Ђоковића.
Сада га желе клубови попут Интер Мајамија, Атлетико Гоајенсеа, Аваија, Ал Дирија... Свакако, моћи ће Возиња да бита гдје жели да игра.
(телеграф)
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