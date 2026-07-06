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Енглези срушили проклетство - крај за Мексико

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 07:59

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Џуд Белингам слави гол против Мексика на Свјетском првенству
Фото: Tanjug/AP Photo/Ricardo Mazalan

Фудбалери Енглеске пласирали су се у четвртфинале Свјетског првенства побједом над домаћином Мексиком резултатом 3:2 (2:1).

Меч на култном стадиону "Астека", пред скоро 90.000 гледалаца, може се легитимно сматрати једним од најбољих, ако не и најбољим на овогодишњем Мундијалу.

Није недостајало ничега – почетак утакмице каснио је сат времена због снажног невремена, виђено је пет голова, два пенала, црвени картон, неколико ВАР провјера, драма до посљедњег судијског звиждука и на крају велико славље Енглеске, која је први пут у историји побиједила Мексико на Свјетском првенству на "Астеки".

Јунак "Гордог Албиона" био је Џуд Белингем, који је са два гола у завршници првог полувремена трасирао пут ка четвртфиналу. Прво је у 36. минуту главом завршио одличан центаршут Букаја Саке, да би само два минута касније искористио грешку ривала, одиграо дупли пас са Харијем Кејном и повисио на 2:0.

Домаћин се није предавао. Хулијан Кињонес је у 42. минуту смањио на 2:1 и вратио наду прије одласка на одмор, а Мексиканци су до краја првог дијела имали још двије велике прилике, али је Џордан Пикфорд сачувао предност Енглеске.

Друго полувријеме донијело је нову дозу хаоса. Енглеска је у 53. минуту остала са десеторицом пошто је Џарел Кванса искључен послије интервенције ВАР-а због оштрог старта.

Ипак, бројчани дефицит није пореметио изабранике Томаса Тухела. Само пет минута касније голман Мексика оборио је Ентонија Гордона у казненом простору, а сигуран са бијеле тачке био је Хари Кејн за великих 3:1.

Ни тада није био крај узбуђењима. Послије још једне ВАР провјере досуђен је пенал и за Мексико, који је у 68. минуту реализовао Раул Хименез и смањио на 3:2.

Услиједила је опсада гола Енглеске. Мексиканци су у завршници и током чак 11 минута судијске надокнаде свим силама покушавали да изборе продужетке, али су се Енглези одбранили и сачували огромну побједу.

Овим тријумфом Енглеска је срушила и једну од највећих традиција Мундијала. Мексико никада раније није изгубио утакмицу Свјетског првенства на стадиону "Астека", гдје је у претходних десет мечева имао осам побједа и два ремија.

Прије самог сусрета било је много проблема. Због олује праћене јаком кишом и грмљавином почетак утакмице одложен је за сат времена, док су Енглези претходних дана јавно указивали и на тежак боравак на надморској висини од 2.200 метара, као и на организационе проблеме, преноси "Б92".

Енглеска ће у четвртфиналу играти против Норвешке, која је раније приредила велико изненађење елиминисавши Бразил, а дуел за пласман у полуфинале на програму је у суботу од 23 часа у Мајамију.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Енглеска

Мексико

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