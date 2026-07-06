Нова изјава Ибрахимовића ће разбјеснити БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Велики скандал направили су ФИФА и Доналд Трамп због Флоријана Балогуна.
Нападач Монака добио је црвени картон на мечу нокаут фазе Мундијала због дивљачког старта над Тариком Мухаремовићем, али тај картон је поништен и сада ће Балогун моћи да игра против Белгије у осмини финала.
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Белгијски фудбалски савез се огласио, а сада је своје мишљење о свему рекао и Златан Ибрахимовић. С обзиром да је Балогун црвени картон добио на мечу са Босном и Херцеговином због старта над једним од најпопуларнијих репрезентативаца БиХ, тешко да ће Златан добити на популарности у земљи одакле вуче коријене због изјаве о овој ситауцији.
"Срећан сам због САД, другачија ситуација, али као што је Тјери Анри рекао он није требало да добије црвени картон. Након тога је доста раније требало да дође до ове одлуке. Срећан сам због САД јер су невјероватни, а Балогун је супер невјероватан", рекао је Ибрахимовић уживо у програму.
Златан вуче поријекло из Босне и Херцеговине, а у САД је играо фудбал и стекао огроман капитал и велику популарност.
Сада је стручни консултант на једној америчкој телевизији и није навијачима Змајева било право како је нахвалио Американце послије меча у нокаут фази који су добили 2:0.
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"Ово је разлог зашто је фудбал највећи спорт на свијету. САД су вечерас имале сваки разлог да се распадну, али су умјесто тога постале још јаче. Прво им је поништен гол. Затим им није признат још један погодак. Остали су још и са играчем мање након црвеног картона Балогуна. Већина екипа би у таквој ситуацији изгубила главу. Не добијате нокаут утакмице на Свјетском првенству само талентом. Добијате их менталитетом. Вечерас су САД показале менталитет шампиона. Босна и Херцеговина имала је сваку прилику да искористи околности, али је дјеловала уздрмано. Играње против десеторице требало је да им донесе додатно самопоуздање, а на крају су ипак Американци изгледали као екипа која има играча више", рекао је послије меча Златан.
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