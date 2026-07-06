Почиње рехабилитација важног регионалног пута у Српској

Аутор:АТВ редакција
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Почетак рехабилитације регионалног пута на дионици Лакташи-Србац (Разбој), у дужини од око 30 километара, биће озваничен у сриједу, 8. јула, најављено је из "Путева Републике Српске".
Почетак овог пројекта озваничиће вршилац дужности директора предузећа "Путеви Републике Српске" Мирослав Јанковић и високи званичници Српске, када ће у радове бити званично уведен извођач радова "МГ минд" Мркоњић Град.
Свечаност поводом почетка радова предвиђена је за 15.00 часова у Спортској дворани у Српцу.
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