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Сорека: Кришок је привремено рјешење

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 14:55

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шеф Делегације ЕУ у Сарајеву
Фото: Youtube/ European Union in Bosnia and Herzegovina

Луис Кришок који је именован за вршиоца дужности високог представника је привремено рјешење, очекује се да ЕУ до сједнице Савјета за провођење мира (ПИК) 14. јула пронађе кандидата са којим ће сви бити сагласни, изјавио је данас шеф Делегације ЕУ у БиХ Луиђи Сорека.

"Ово именовање представља привремено рјешење, не очекујемо да оно прерасте у трајни аранжаман. Уочи сједнице ПИК-а која је заказана за 14. јул очекујемо да ЕУ пронађе кандидата са којим ће сви бити сагласни и јединствени, а који је Европљанин", рекао је Сорека.

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Он је додао да ЕУ нема промјена у ставу када је ријеч о мандату ОХР-а, наводећи да ова канцеларија није предвиђена као трајна категорија већ да треба ићи у правцу његног гашења.

Указао је да је најбржи начин за гашење ОХР-а убрзан напредак на европском путу.

"Што су конкретнији кораци тиме сте ближи гашењу међународне супервизије", рекао је Сорека новинарима у Брчком, преноси "Срна".

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Тагови :

Луиђи Сорека

Луис Кришок

ОХР

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