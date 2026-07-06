Сорека: Кришок је привремено рјешење

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Луис Кришок који је именован за вршиоца дужности високог представника је привремено рјешење, очекује се да ЕУ до сједнице Савјета за провођење мира (ПИК) 14. јула пронађе кандидата са којим ће сви бити сагласни, изјавио је данас шеф Делегације ЕУ у БиХ Луиђи Сорека.
"Ово именовање представља привремено рјешење, не очекујемо да оно прерасте у трајни аранжаман. Уочи сједнице ПИК-а која је заказана за 14. јул очекујемо да ЕУ пронађе кандидата са којим ће сви бити сагласни и јединствени, а који је Европљанин", рекао је Сорека.
Република Српска
"Став Српске јасан - никакво наметање одлука појединаца није добро"
Он је додао да ЕУ нема промјена у ставу када је ријеч о мандату ОХР-а, наводећи да ова канцеларија није предвиђена као трајна категорија већ да треба ићи у правцу његног гашења.
Указао је да је најбржи начин за гашење ОХР-а убрзан напредак на европском путу.
"Што су конкретнији кораци тиме сте ближи гашењу међународне супервизије", рекао је Сорека новинарима у Брчком, преноси "Срна".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
3 ч1
БиХ
4 ч0
БиХ
5 ч0
БиХ
6 ч0
Најновије
17
10
17
09
17
08
17
07
16
46
Тренутно на програму